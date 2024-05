Cannavaro e il dilemma tattico Samardzic: “Per me può fare…”

Lecce-Udinese, la conferenza di Cannavaro

L'allenatore ha fatto chiarezza sulle condizioni di Pereyra: "In tanti che lo hanno visto in panchina a Napoli mi hanno dato subito del pazzo. Però l'ho portato con noi, nonostante il problema al ginocchio con cui convive tempo, proprio perché lo ritengo importante. Questa settimana ha fatto fisioterapia, domani abbiamo la rifinitura e deciderò per quanti minuti potrò utilizzarlo, in base anche al consulto con lo staff medico". Sulla posizione di Samardzic: "Da quando sono arrivato io abbiamo cercato di usare sempre tre punte, perchè per me il serbo è più votato alla fase offensiva". Sulla mancata contemporaneità: "I calcoli sulle altre squadre non dobbiamo farli, abbiamo il destino nelle nostre mani, dobbiamo tirare fuori il meglio in queste tre partite. Andiamo a Lecce e devo far capire ai ragazzi non l'obbligo di vincere ma l'obbligo di fare le cose bene, solo facendo le cose che abbiamo provato possiamo farcela, devo lavorare su questi aspetti qui".

Infine un'analisi anche su Lucca: "Lui è un ragazzo giovane, ha avuto la responsabilità di tutto l'attacco dell'Udinese. Se lo lasciamo da solo lanciandogli i palloni e pensando che da solo risolva le partite ci sbagliamo. Dobbiamo supportare il nostro attaccante, il portiere, i nostri centrocampisti, i difensori. Se lanciamo a Lucca i palloni tanto per, si ritroverà sempre in mezzo a due. Deve riuscire a far salire la squadra, deve cercare di non innervosirsi e pretendo da lui che quando la palla arriva in fascia lui dev'esse in area, talvolta invece si sfila, sono comunque contento di cosa sta facendo".