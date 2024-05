Diretta Udinese-Empoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Al Bluenergy Stadium va in scena in duello salvezza tra Udinese ed Empoli. Le due formazioni si sfidano per la 37ª giornata di Serie A, con la lotta salvezza aperta fino all'ultimo impegno di campionato. All'andata finì 0-0. I friulani scendono in campo con 33 punti al 15º posto e a una lunghezza dagli uomini di Nicola in terzultima posizione dietro al Frosinone (oggi impegnato al Brianteo contro il Monza). Cannavaro può centrare l'obiettivo permanenza già oggi qualora si aggiudicasse il match. Si tratterebbe di un traguardo non da poco per l'ex difensore della Juve, chiamato a sostituire Cioffi ad aprile con l'incarico di salvare la stagione.