Runjaic all'Udinese: tecnico di confine che fu il vice di Kohler

Nato in Austria da genitori serbi, tedesco di nazionalità e di formazione, affermatosi in Polonia. Dentro Kosta Runjaic ci sono tutte quelle particolarità che lo rendono in qualche modo affine a una terra di confine come il Friuli. Forse anche per questo l’Udinese ha scelto di affidarsi a lui per provare a far uscire la squadra dalla bassa classifica in cui ormai da diversi anni sembra sprofondata, finendo per giocarsi la salvezza in extremis con cadenza piuttosto regolare. Il classe 1971 è nato a Vienna, è cresciuto nell’Assia e non è mai stato un gran calciatore, anche per colpa dei problemi fisici. Così nella vita ha scelto di fare altro: allenare, ad esempio. Nei centri federali tedeschi, poi al Kaiserslautern nella seconda squadra, per poi iniziare a girare la Germania. Wehen Wiesbaden, poi VfR Aalen, dove inizia la stagione come vice dell’ex centrale difensivo di Juventus e nazionale tedesca Jürgen Kohler per appena una decina di partite.