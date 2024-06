Rivoluzione Udinese, dopo Inler e Nani è ufficiale anche il tecnico Runjaic

Era nell'aria da diversi giorni ed è diventato ufficiale: l'Udinese ha scelto Runjaic per la panchina in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo aver salutato Fabio Cannavaro, infatti, la società friulana ha deciso di cambiare: via allenatore e Balzaretti per iniziare un nuovo corso con il tecnico di origini croate e l'innesto di due dirigenti come Inler - ex calciatore proprio a Udinese anche - e Nani.