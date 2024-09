Nuova vita per l'ex bianconero: mediocre in Serie A, fenomeno all'estero

In Serie A non ci ha abituato a molte esultanze, ha segnato cinque gol in tre anni e non ha lasciato particolarmente il segno. Ha cambiato aria e si è trasformato in bomber e ora in Giappone sta tenendo numeri alla Haaland. No, non è una puntata di Holly e Benji. Avete capito di chi stiamo parlando? Di Tolgay Arslan, ex Udinese. Un nome che forse non vi dice nulla, tranne per qualche amante del Fantacalcio che aveva puntato su di lui. In Italia di bonus non ne ha regalati, ma all'estero ha messo a segno una serie lunga di +3.

La nuova vita di Arslan: la metamorfosi in bomber All'Udinese non si è messo in mostra per le sue doti offensive, anzi è spiccato maggiormente per le sue capacità in copertura. L'America lo ha trasformato, una vera e propria metamorfosi e al suo primo anno con il Melbourne City ha realizzato 18 gol in 34 presenze, la media di uno ogni due partite (anche meno). Non proprio da mediano. E infatti ha alzato il suo raggio d'azione, scoprendo in tarda età (per un calciatore) di avere un feeling con le porte avversarie. La sua avventura in Usa però è durata poco.

E il suo viaggio è continuato in Giappone, accettando la proposta del Sanfrecce Hiroshima. Ha incontrato una nuova cultura, ma non ha cambiato le sue nuove abitudine e sta continuando a fare gol, tenendo medie da top player e da far invidia anche ad Haaland...

© RIPRODUZIONE RISERVATA