Thauvin, la Francia parla di te: il 'giramondo' lancia l'Udinese in vetta

Gli elogi dalla Francia

A celebrare l'ottimo momento di forma di Thauvin ci hanno pensato anche i principali media francesi, rubando spazio perfino a Kylian Mbappé e gli altri campioni in giro per mezza Europa. "Thauvin fa sognare l'Udinese", titolano i quotidiani online, sottolineando l'impatto decisivo che ha avuto il francese sull'esito della partita e soprattutto sul momentaneo primo posto in classifica dell'Udinese. La sua ultima esperienza in Francia è quella trascorsa all'Olypique Marsiglia - che nei giorni scorsi ha chiuso per l'ex Juventus Rabiot - dal 2018 - anno in cui l'attaccante di Orleans ha vinto il Mondiale con i Bleus - al 2021, prima di trasferirsi al Tigres in Messico.