Solet all’Udinese a parametro zero, che affare: lo voleva mezza Europa!

In fondo, gennaio non è poi così lontano. Lo sa bene l’Udinese che vuole confermarsi nei quartieri alti della classifica, provando a lottare per un posto in Europa. Per questo il dt Gokhan Inler e l’uomo-mercato Gianluca Nani stanno già chiudendo il primo colpo di mercato in vista della sessione invernale, che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio. Un innesto completato per consegnare al tecnico bianconero Kosta Runjaic un tassello di spessore per puntellare la retroguardia. I friulani, infatti, hanno prenotato il difensore centrale Oumar Solet, fresco di risoluzione contrattuale nei giorni scorsi con il Salisburgo. Separazione inevitabile dopo il calciatore scuola Lione aveva rifiutato a più riprese il rinnovo con la società austriaca, dichiarando la propria volontà di andare via a parametro zero nell’estate 2025.