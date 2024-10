È morto l’ex allenatore dell'Udinese Primavera: il cordoglio del club

L'Udinese e il mondo del calcio sono in lutto per la morte dell'ex allenatore della squadre Primavera, Luca Mattiussi, all'età di 53 anni. Ha allenato le giovanili bianconeri e poi l'Under 19 (ora U20) dal 2012 al 2017. Sotto la sua guida sono esplosi talenti come Meret, Vicario, Scuffet, Zielinski e Jankto. Da tempo lottava contro un grave male e a dare la notizia della sua scomparsa in modo ufficiale ci ha pensato la società friulana.