Udinese, Runjaic esalta Pulisic e Leao: "Fortissimi, tutti li vorrebbero"

Runjaic ha quindi elogiato la forza della rosa rossonera, concentrandosi in particolare su Pulisic e Leao : "Un paio di giorni fa ho visto il documentario sul Napoli. Non ho capito tutto, ma c'erano numeri molto chiari. Leao ha grandi numeri, contro il Napoli ha fatto una corsa di 70 metri per poi fare un assist a Giroud. Lui e Pulisic sono giocatori difficili da contenere, se gli si lascia spazio per correre diventano molto pericolosi e riescono a mettere in difficoltà chiunque a livello mondiale. Non c'è una ricetta o una soluzione particolare per fermarli. Dobbiamo lasciargli poco spazio e quando avremo il possesso della palla non dovremo commettere errori come fatto contro il Lecce. Pulisic lo conosco da quando giocava in Germania e Leao è fortissimo, tutti vorrebbero avere due così in rosa. Ne abbiamo già parlato, ci sono tanti video dove si vedono le qualità di questi ragazzi, abbiamo i video in cui Leao dribbla da solo metà della Polonia. Sono giocatori che determinano le partite e per i quali i tifosi vengono allo stadio a vedere le partite".

Udinese, Runjaic annuncia: "Thauvin non ci sarà"

La notizia più importante della conferenza riguarda però Florian Thauvin, che sarà costretto a saltare la gara contro il Milan per un problema fisico: "Thauvin ha ancora a che fare con questo problemino che ha avuto in seguito alla partita con l'Inter. Un infortunio leggero alle costole, però gli fa ancora un po' male, quindi non può ancora allenarsi con il gruppo. Si sta allenando tra palestra e fisioterapia, non so se settimana prossima riuscirà a rientrare. Lui vorrebbe tornare subito, ma ha ancora dolore perciò attualmente non può essere ancora con noi".

Udinese, Runjaic: "Lucca? L'esordio in Nazionale deve essere l'inizio"

Infine un commento sull'esordio in Nazionale di Lucca contro Israele: "Siamo molto contenti del suo esordio, ha giocato qui nel suo stadio. E' stata un'esperienza molto bella per lui, sappiamo che la qualità è molto alta. Ora spetta a lui lavorare in settimana per riuscire a restarci. Noi vogliamo diventi un giocatore fisso dell'Italia, è una bella occasione per lui. Ora però dobbiamo pensare al Milan e a fornire una bella prestazione".

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!