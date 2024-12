"L'Udinese deve ambire all'Europa, altro che salvezza": Pozzo alza l'asticella

Pozzo: "Serve ottimismo"

"Non possiamo accontentarci di una salvezza senza che questa crei delle aspettative sulla squadra - ha aggiunto - . Nel 2024 ci sono cose fatte bene e altre che non sono andate come volevamo, ma per noi è stata l'occasione per resettare qualcosa e ripartire con l'entusiasmo che questo gruppo di lavoro sta portando, grazie a dei concetti e delle idee. Credo che questo possa costituire l'inizio di un ciclo virtuoso. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo".