Runjaic: "Udinese-Napoli, Sanchez c'è! Non facciamo come con la Juve..."

UDINE - Il Napoli vuole tornare al successo in campionato dopo il ko casalingo contro la Lazio, sabato sera la squadra di Conte farà visita all' Udinese (ore 18) fresco di vittoria a Monza. I friulani cercano un buon risultato per uscire dal momento difficile (3 sconfitte nelle ultime 5 partite), le parole di Kosta Runjaic nella conferenza stampa della vigilia: "Affrontiamo una grande squadra, che ha vinto la Serie A due anni fa. Cominciamo da un aspetto negativo come gli infortunati, ma dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Zarraga ha avuto un problema muscolare, starà fermo qualche settimana. Sanchez sarà con noi domani ed è una bellissima notizia, noi non vediamo l'ora di giocare la gara domani. Se può giocare? Chi viene in panchina può giocare. Ci siamo preparati e abbiamo la possibilità di fornire una buona prestazione contro una squadra di livello".

Sul Napoli

"Il Napoli non sta affrontando un periodo difficile o di crisi, non vincono da due gare ma dominano spesso, hanno fisicità, velocità, tecnica, noi dovremo affrontare una gara difficile, il Napoli è una squadra anche compatta, hanno dopo 15 giornate 30 punti, è un buon bottino. Se non vinconto per un paio di gare non vuol dire che non abbiano qualità, dovremo resistere fin dal primo minuto, non dobbiamo ripetere gli errori visti con la Juventus".

Mancanza di continuità

"Quando si perdono le partite ci sono diversi motivi, a volte sono errori nostri, altre volte gli avversari hanno fatto meglio. 20 punti considerando l'ultima stagione è un bottino soddisfacente, ma saremo ancora più soddisfatti quando avremo ancora più punti, noi non ci vogliamo rilassare, vogliamo portare sul campo la giusta tensione. Non abbiamo ancora fatto nulla in questa stagione, dobbiamo guardare alla partita di domani con il Napoli. Potevamo avere più punti qui e là, ma in generale possiamo essere soddisfatti, dovremo mantenere la giusta concentrazione, lavorando giorno dopo giorno, affrontando le partite con un determinato grado di felicità e tensione".

Su Lucca e Thauvin

"Sono gli attaccanti più in forma, hanno giocato diverse gare e ci danno qualità. Non bisogna però dimenticare ragazzi come Brenner e Iker Bravo, tornerà Sanchez ora che si sta allenando di nuovo con noi, anche se non ha una forma ottimale. Lucca ha giocato bene contro il Monza, lavorando bene per la squadra e dovrà farlo anche domani. Thauvin sta migliorando dopo l'infortunio, ha avuto bisogno di un po' di tempo, domani speriamo sia al top e speriamo che magari trovi il gol. E' un gran bel capitano, nel corso della stagione potrà migliorare ulteriormente in campo".