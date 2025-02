Udinese, Runjaic avvisa Conte: "Daremo tutto per fare punti. Su Sanchez..."

Spazio quindi alle condizioni degli infortunati, partendo da Alexis Sanchez : "Sta migliorando, è un giocatore che purtroppo ha saltato la preparazione. Ha grande esperienza e ha bisogno di accumulare minuti. Non deve lavorare tanto in fase difensiva visto che non è la sua caratteristica principale, ma dobbiamo altrettanto essere compatti. Contro il Napoli non avremo tanto possesso palla e ce lo dobbiamo aspettare. Servirà quindi lavoro in fase di non possesso. Sanchez lo può fare, ma non è nelle sue corde. Si è allenato molto bene in settimana, ma non posso dargli uno statuto particolare che lo farà giocare titolare tutte le partite. Gliel'ho detto fin dall'inizio e lui lo ha accettato. È importante che funga da leader, non solo in campo ma anche come comportamento e mentalità. Sa anche lui che può migliorare ancora il suo livello di prestazioni. Contro il Napoli dovremo andare oltre i nostri limiti. Davis si è allenato però ha avuto un po' di raffreddore e spero che all'inizio della prossima settimana ritorni con noi e possa essere convocato. Giannetti verrà con noi a Napoli e anche Ehizibue sarà a disposizione".

Runjaic: "Non vedo l'ora di giocare a Napoli"

Poi sull'atmosfera che si aspetta al Maradona: "Sarà la mia prima volta a Napoli e sarà lo stesso anche per alcuni giocatori. Chi ci è già stato ci ha detto sarà un'atmosfera speciale che bisogna anche vivere. Si deve entrare in un tunnel di concentrazione e non vedo l'ora di giocare questa partita. Ho allenato il Legia Varsavia dove in uno stadio piccolo si riusciva ad avere un pubblico caldo e con tante coreografie. Se faremo una prestazione di alto livello possiamo vincere, però è vero anche che il Napoli sia favorito. Il calcio è uno sport aperto. C'è stato un caso in Grecia dove appunto è stato vinto un campionato di una squadra che non era la favorita. Se diamo tutto in campo possiamo farcela, non vogliamo regalare punti al Napoli e cercheremo di ottenere punti".

Udinese, Runjaic: "Sava deve dimostrare di più"

L'allenatore si è anche espresso sul momento di difficoltà del portiere Sava: "Ho fiducia in tutti i miei giocatori, sono il loro allenatore ma non vuol dire che li difendo sempre per forza. Dobbiamo parlare del loro errori e abbiamo un preparatore che si dedica totalmente ai portieri. Ne abbiamo parlato a livello individuale con Sava e ora deve mostrare più autorità e presenza in campo. Gli errori possono capitare e sono più palesi quando si parla di portieri. Gli errori però non dipendono solo da lui ma anche da come si difende anche. Abbiamo fiducia in tutti i nostri giocatori e sappiamo che Sava si sta adattando alla Serie A non avendo grande esperienza per questo campionato". Invece su Ekkelenkamp: "Penso che sia un giocatore che deve ancora crescere ma è molto duttile. Può giocare come esterno ma anche in mezzo al campo. In passato ha fatto anche la mezzala. Ha una buona corsa e contro il Venezia gli abbiamo mostrato due episodi dove poteva dare ancora un maggiore contributo difensivamente. A volte lascia spesso la sua posizione ma per andare a disturbare la squadra avversaria. Ha fatto una buona prestazione contro il Venezia e in settimana si è allenato bene. Magari potrebbe giocare titolare anche contro il Napoli".

