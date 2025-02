Pozzo: "Lucca è stato punito, argomento chiuso. Ma va capito"

Udinese, le parole di Pozzo sul caso Lucca

"Vorrei ridimensionare il caso Lucca: è vero che ci sono regolamenti di squadra che vanno rispettati ma bisogna dare delle attenuanti, come la forte tensione mentre si gioca". Così il presidente dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, a "La politica nel pallone" di Emilio Mancuso su Radio Rai Gr Parlamento,, riguardo al rigore tirato da Lorenzo Lucca. "Lui gioca con una grande passione e aveva voglia di tirare il rigore anche se non era lui il rigorista - spiega Pozzo - È stato punito e l'argomento va chiuso. Sono cose che succedono quando l'agonismo è ai massimi livelli". Sulla polemica innescata sulla legittimità del rigore, commenta: "Ogni settimana chiedo un parere a un ex arbitro internazionale. Mi ha detto che era assolutamente un rigore da dare. Quindi credo che l'arbitro (Bonacina, ndr) abbia fatto bene ad assegnarlo". E poi aggiunge: "Chi mi ricorda Lucca? È un combattente su tutte le palle, mi piace molto. È un pericolo costante per le difese avversarie. Ma è difficile accostarlo, abbiamo avuto grandi bomber ma con caratteristiche diverse. Di testa si può paragonare a Bierhoff". E sulle ipotesi di una cessione in estate per oltre 30 milioni di euro: "Ora non parlo di cifre, deve giocarsi la stagione, giocare bene e continuare su quella strada. Poi vediamo, noi non siamo qui solo per vendere ma per giocare e ottenere obiettivi, a me piacerebbe tornare in Europa".

Chiamato a dare un parere sul Var, soprattutto dopo le recenti polemiche, il patron bianconero va controcorrente: "Per me è molto positivo: finalmente un miglioramento tecnologico in aiuto agli arbitri, con ottimi risultati. Poi come sempre nel calcio ci sono varie interpretazioni ma per me è positivo. La perfezione assoluta non si potrà mai ottenere. Sarebbe bello fare una statistica di quanti errori ha rilevato e poi corretto. In questo momento, se non ci sono tecnologie più innovative, ritengo che sia un sistema valido". E ancora: "Credo sia una cosa fatta bene e che abbia portato avanti il progresso, che nel pallone è sempre una cosa lenta. Oggi parliamo tanto dell'intelligenza artificiale, e allora cerchiamo di applicarla anche nel calcio".