Runjaic sulle orme di Guidolin: l'Udinese così in alto sogna in grande  

Erano dodici anni che l’Udinese non era così in alto in classifica a inizio marzo. Kosta Runjaic sulle orme di Francesco Guidolin. E le somiglianze tra i due non si fermano solamente ai 39 punti ottenuti in 27 giornate. Quelli sono solamente il punto di partenza. Il tecnico poliglotta incarna un crogiolo di etnie, essendo nata a Vienna anche se è tedesco di nazionalità e con genitori di ori