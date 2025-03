Runjaic: "Inter top d'Europa, Sommer fantastico. Solet giocatore da Inter"

L'Inter è una delle squadre più forti d'Europa e nel primo tempo abbiamo preso due gol in contropiede, abbiamo certo fatto meglio nel secondo tempo con Sommer che ha avuto una buona giornata. Non è mancato solo il coraggio nel primo tempo, ma anche la qualità per le troppe palle perse e le distrazioni. Bisogna fare meglio di così".

In conferenza stampa

"Il primo tempo è stato così così, non abbiamo giocato bene. Non siamo partiti bene, abbiamo perso un sacco di palle facili, con tanti errori. Quando l'Inter ha la palla sa cosa deve fare, ha giocatori fantastici con tanta esperienza: li abbiamo invitati a fare transizioni semplici, non abbiamo difeso come avremmo dovuto. L'Inter è una squadra fantastica, con ottimi schemi, e sanno come attaccare in transizione: l'hanno fatto molto bene, anche per colpa nostra. Sul 2-0 era quasi impossibile rientrare in partita, così nell'intervallo ci siamo detti di provarci, di non arrenderci, di giocare meglio, con più energia e coraggio. Ha funzionato, abbiamo segnato a un'ottima squadra che ha anche un portiere fantastico".