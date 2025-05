Violenza sessuale: denunciato calciatore dell'Udinese

La posizione dell'Udinese

Gli investigatori sono abbottonati soprattutto per tutelare la vittima: "Non forniremo dettagli - ha ricordato uno di loro - non si tratta, tuttavia, di non divulgare l'identità di un indagato per favorirlo perché famoso, semplicemente non lo facciamo mai in casi come questi, a meno che non venga emesso un provvedimento restrittivo o una misura cautelare. Il fatto che sia coinvolto un calciatore professionista non muta il protocollo che adottiamo sistematicamente". La società friulana non ha assunto posizioni ufficiali rispetto a quanto accaduto: "Noi non confermiamo nulla perché non sappiamo nulla", hanno fatto sapere dal club, che del resto non è stato minimamente coinvolto nell'inchiesta, essendo l'episodio avvenuto in contesti che non hanno alcun collegamento con quello sportivo.