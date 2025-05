Chi è il giocatore dell'Udinese accusato di violenza sessuale: parla un testimone

La testimonianza: "Erano già usciti insieme in passato"

Intanto il legale di fiducia del giocatore, Maurizio Conti, non ha inteso rilasciare dichiarazioni, a tutela di tutte le persone coinvolte nella vicenda. Secondo una testimonianza raccolta in esclusiva dal Gazzettino, si sarebbe, tuttavia, trattato di un rapporto consenziente: "Nella casa del calciatore c'erano tante persone - ha rivelato -. La donna che l'ha denunciato era già uscita con lui in passato. Si sono baciati e si sono appartati in camera con un'altra coppia, senza che ci fosse alcuna costrizione". Nessuna reazione da parte dell'Udinese: sabato ci sarà la conferenza stampa della vigilia di Kosta Runjaic quando si scoprirà se Solet rientrerà nella lista dei convocati o meno per la trasferta a Torino.