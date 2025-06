Okoye rischia 4 anni di squalifica: deferito dalla Procura per il caso scommesse

Maduka Okoye nei guai a causa di un caso scommesse. Il portiere dell’ Udinese , infatti, è stato deferito dalla Procura federale e ora rischia una squalifica di quattro anni. Okoye potrebbe essere squalificato per un sospetto illecito sportivo relativo ad un particolare cartellino giallo rimediato contro la Lazio, a marzo 2024 allo stadio Olimpico, per perdita di tempo (con l’Udinese in vantaggio ma con oltre metà del secondo tempo ancora da giocare).

Ammonizione Okoye, flussi anomali di scommesse

Proprio sull’ammonizione dell’estremo difensore bianconero, indagato per truffa dalla Procura di Udine, erano stati riscontrati flussi anomali di scommesse: la quota, inoltre, era molto alta (a 8 volte la posta). Le giocate, effettuate soprattutto in provincia di Udine, avevano fatto registrare vincite superiori ai 120mila euro. Agli atti, poi, è emerso anche un incontro tra uno degli scommettitori (il titolare del ristorante “Biffi” frequentato dai giocatori dell’Udinese) e il portiere bianconero. Ora, proprio per questi motivi, Okoye rischia grosso. E l’Udinese è già a caccia di un nuovo portiere: avrebbe sondato il terreno per Agustin Rossi del Flamengo.