Runjaic aspetta il mercato: "Udinese, servono un paio di inserimenti"

UDINE - "Le prime partite possono essere complicate, coi carichi da smaltire, sia a livello fisico, sia mentale. Il risultato non ci soddisfa. La partita ci ha mostrato su cosa dobbiamo lavorare. Il piano del Verona era resistere e portare via un punto, ce l'hanno fatta". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando il pari della sua Udinese con il Verona: "In certe fasi ci è mancata un po' di qualità".