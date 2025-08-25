Tuttosport.com

Runjaic aspetta il mercato: "Udinese, servono un paio di inserimenti"

Il tecnico dei friulani ha espresso la propria preoccupazione al termine del match pareggiato 1-1 in casa contro il Verona: le dichiarazioni
2 min
Runjaic aspetta il mercato: "Udinese, servono un paio di inserimenti"© Getty Images
UDINE - "Le prime partite possono essere complicate, coi carichi da smaltire, sia a livello fisico, sia mentale. Il risultato non ci soddisfa. La partita ci ha mostrato su cosa dobbiamo lavorare. Il piano del Verona era resistere e portare via un punto, ce l'hanno fatta". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando il pari della sua Udinese con il Verona: "In certe fasi ci è mancata un po' di qualità".

L'analisi di Udinese-Verona

"Siamo stati anche un po' sfortunati con le traverse di Zarraga e Kamara. Ora analizziamo quanto fatto e lavoriamo sui dettagli anche perché affronteremo un'avversaria di qualità elevata come l'Inter.  Con la società parliamo sempre e sappiamo cosa ci manca - ha concluso Runjaic parlando di mercato -, ci servono calciatori che aumentino la qualità. In questa settimana, speriamo di puntellare la nostra rosa con almeno un paio di inserimenti".

 

 

