“Quando Motta mi disse ‘È il tuo momento’, poi il fischio dell’arbitro e il pianto a dirotto”

C’è anche un po’ di Italia nell’Udinese per definizione multietnica: Nicolò Bertola, arrivato da svincolato dopo gli anni allo Spezia e già nel giro dell’Under 21 azzurra. Un tipo che presto potrebbe far comodo pure a Rino Gattuso, ma per i grandi.
Udine nel destino
Nicolò, che effetto fa guardare la classifica? «Bellissimo: vederci là in alto, anche se è una sorpresa per tutti, ci rende assolutamente orgogliosi».
Udine nel destino: lì hai debuttato in A con lo Spezia. «Impossibile scordarmi quel giorno perché oltre al mio esordio, abbiamo festeggiato la salvezza. Prima di entrare Thiago Motta mi ha detto giusto due parole, «divertiti, è il tuo momento» e mi ha piazzato a centrocampo, davanti alla difesa negli ultimi venti minuti. Quando l’arbitro ha fischiato, sono scoppiato a piangere».
In tribuna c’era qualcuno della tua famiglia? «Purtroppo no, perché non se l’aspettava nessuno che avrei giocato una partita decisiva, essendo aggregato dalla Primavera».
Da Motta al salto di categoria
Com’è Motta visto da vicino? «Per me è stato un grande allenatore ma anche una persona molto importante: lui è uno che ti dice sempre le cose in faccia. Con me è sempre stato chiaro, mi ha aiutato e non mi ha mai ignorato, anche se ero solo un ragazzo aggregato in prima squadra».
Hai iniziato in mezzo al campo. «Sì, nelle giovanili, davanti alla difesa: proprio dove mi ha messo lui».
Dov’è che ci si diverte di più? «Più avanti sei, meglio è: se giochi in difesa devi essere molto responsabile».
Qual è la differenza più grande con la B? «Nell’intensità: in Serie A devi ragionare molto velocemente, mentre la B è molto più fisica. In più, ovviamente c’è molta più qualità».
"Impressionato da Thuram"
Come vivi la vigilia delle partite? «Tranquillamente, non sono uno ansioso e dormo bene: l’ansia - per fortuna - non è aumentata».
In cosa ti ha già migliorato Runjaic? «Sull’aspetto mentale, sull’aggressività e sul rimanere concentrato tutta la partita, focalizzando l’attenzione sugli uno contro uno con gli avversari perché se uno ti va via, poi sono guai».
Tra gli avversari incontrati chi ti ha più impressionato? «Marcus Thuram: è un giocatore che ha tutto, fisico e velocità».
"Udinese posto perfetto per crescere"
Qual è la qualità migliore dell’Udinese? «Siamo una squadra che dà tutto in campo, un gruppo che sa aiutarsi e questo credo faccia la differenza».
Perché Udine? «Mi hanno cercato dall’inizio e parliamo di una grandissima società da cui, negli anni, sono usciti tanti campioni. Spero e penso di aver fatto la scelta giusta».
L’Udinese è tra i posti migliori in cui crescere... «Sì, è una società che ti dà tutto per poter migliorare. In più in squadra c’è una mentalità molto internazionale che mi permette di conoscere altre realtà anche all’interno dello spogliatoio».
Chi devi ringraziare se sei diventato un giocatore di Serie A? «Lo Spezia che mi ha dato l’opportunità di raggiungere questo livello e in particolare D’Angelo che mi ha fatto fare il salto di qualità: l’anno scorso abbiamo disputato un gran campionato e, quando è così - ovviamente - vengono fuori anche le individualità».
Nazionale, ancora presto: "Obiettivo ma senza ossessione"
Come Pio Esposito: che tipo è? «È fortissimo, avrà una grandissima carriera e sono sicuro che si ritaglierà il suo spazio pure all’Inter».
Quali sono le sue qualità migliori? «È forte, fisico ma sa pure giocare con la palla e per la squadra: ha tutto per stare a grandissimi livelli».
Gattuso è stato in ritiro anche da voi: alla Nazionale ci pensi o è ancora presto? «Pensarci ci si pensa sempre... Ora mi sembra ancora presto, ma quello è un obiettivo che è giusto mettersi, senza però farne una ossessione».
Milan, tra passione e campo: "Nesta il mio idolo"
Il tuo idolo da ragazzo? «Essendo tifoso del Milan, non poteva che essere Alessandro Nesta. Uno che in una squadra di campioni ha sempre fatto la differenza».
Che effetto fa, al Nicolò tifoso avere di fronte il Milan? «Beh, mi renderà orgoglioso giocarci contro. Oggi però sono un giocatore dell’Udinese e il Milan è una squadra come le altre».
Quanta forza dà affrontare il Milan dopo aver già battuto l’Inter? «È una spinta in più, come però lo è stato vincere a Pisa: due partite che hanno fatto capire per primi a noi stessi le qualità che abbiamo. Ora dobbiamo solo continuare su questa strada».
Con chi scambierai la maglia? «Non so, di certo da Modric ci sarà la fila».
