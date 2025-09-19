Runjaic studia Allegri guardando la Juve: "Dal documentario ho capito come lavora"

"Avevo visto il documentario sulla Juventus e quindi ho visto Allegri. So che lavora nei dettagli, se riesci a vincere lo Scudetto con due squadre diverse vuol dire che ci sono meriti anche del tecnico". A dirlo è Kosta Runjaic, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla prossima sfida dell'Udinese, impegnato contro il Milan di Massimiliano Allegri nell'incontro in programma sabato 20 settembre al Bluenergy Stadium: fischio d'inizio ore 20.45. I friulani si presentano all'appuntamento con 7 punti in classifica, frutto del pareggio all'esordio con il Verona e dei successi in trasferta contro Inter e Pisa. Un punto in più dunque dei rossoneri, che dopo essere caduti in casa contro la Cremonese alla prima giornata, si sono aggiudicati le sfide contro Lecce e Bologna.
Runjaic: "Allegri cura molto la comunicazione"
Alla vigilia del match, il tecnico croato ha giudicato così l'operato dell'ex Juve, tornato a Milanello dopo 11 anni: "Cura molto la comunicazione, ha esperienza e la porta sul campo, già nelle prime partite si può leggere la mano di Allegri, il Milan è disciplinato, difficile da affrontare, penso che miglioreranno gara per gara e non vedo l'ora di affrontare questo duello". Questa invece la bacheca dell'ex tecnico della Juve, che alla guida dei bianconeri ha raggiunto il record di 5 Coppe Italia:
- 6 Scudetti: Milan: 2010-2011; Juventus: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
- 3 Supercoppa italiana: Milan: 2011; Juventus: 2015, 2018
- 5 Coppa Italia: Juventus: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2023-2024