Runjaic studia Allegri guardando la Juve: "Dal documentario ho capito come lavora"

"Avevo visto il documentario sulla Juventus e quindi ho visto Allegri. So che lavora nei dettagli, se riesci a vincere lo Scudetto con due squadre diverse vuol dire che ci sono meriti anche del tecnico". A dirlo è Kosta Runjaic, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla prossima sfida dell'Udinese, impegnato contro il Milan di Massimiliano Allegri nell'incontro in programma sabato 20 settembre al Bluenergy Stadium: fischio d'inizio ore 20.45. I friulani si presentano all'appuntamento con 7 punti in classifica, frutto del pareggio all'esordio con il Verona e dei successi in trasferta contro Inter e Pisa. Un punto in più dunque dei rossoneri, che dopo essere caduti in casa contro la Cremonese alla prima giornata, si sono aggiudicati le sfide contro Lecce e Bologna.