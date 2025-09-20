Runjaic: "Milan a un livello superiore, squadra fortissima. Felice di Zaniolo"

"Il Milan è a un livello superiore su tutti gli aspetti. Il nostro piano tattico andava bene, abbiamo fatto errori sia con la difesa a 3, sia con quella a 4, c'entrano anche tanto le individualità. Sulla corsia di destra c'era un corridoio incredibile, spesso andavano due contro uno e questi errori non puoi permetterteli contro di loro. Sapevamo come giocano e quali fosse il loro tipo di idea sulla partita. Qualcosa non è andato". Lo ha detto Kosta Runjaic ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga dell'Udinese contro il Milan. "Si pensa alla prossima partita, ho preso spunti da questa sconfitta. Ekkelenkamp prima o poi dovevamo provarlo, ma la verità è che oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ben organizzata, che ha giocatori di esperienza" ha aggiunto il tecnico dei friulani.
Le parole di Runjaic su Zaniolo
Poi, su Zaniolo: "Felice di come si è presentato Zaniolo? Sì, sono felice. Per migliorare è un bene ci sia la partita contro il Palermo in Coppa Italia perché ci sono giocatori come Zaniolo, ma non solo, anche Zanoli e Miller, che ha fatto oggi il suo debutto, che hanno bisogno di un po' di tempo per adattarsi al gioco, ma anche alle condizioni del campionato. Non ci sono amichevoli, c'è la Serie A... Sono soddisfatto anche del suo atteggiamento, qualcosa di buono abbiamo visto anche oggi".