Runjaic: "Milan a un livello superiore, squadra fortissima. Felice di Zaniolo"

"Il Milan è a un livello superiore su tutti gli aspetti. Il nostro piano tattico andava bene, abbiamo fatto errori sia con la difesa a 3, sia con quella a 4, c'entrano anche tanto le individualità. Sulla corsia di destra c'era un corridoio incredibile, spesso andavano due contro uno e questi errori non puoi permetterteli contro di loro. Sapevamo come giocano e quali fosse il loro tipo di idea sulla partita. Qualcosa non è andato". Lo ha detto Kosta Runjaic ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga dell'Udinese contro il Milan. "Si pensa alla prossima partita, ho preso spunti da questa sconfitta. Ekkelenkamp prima o poi dovevamo provarlo, ma la verità è che oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ben organizzata, che ha giocatori di esperienza" ha aggiunto il tecnico dei friulani.