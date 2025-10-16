Lo sapevate? Il mago del dribbling gioca in Serie A: in Europa numeri migliori di Yamal e Mbappé!

Lui è sulla scia di Alexis Sanchez e Roberto Pereyra, Piotr Zielinski e Lazar Samardzic. Sulla sua, di scia, invece, ci sono un sacco di avversari saltati e lasciati alle spalle. Sedici volte, per la precisione, nelle prime sei giornate di Serie A. Lui è Arthur Atta, 22 anni, ultimo gioiello a brillare nella vetrina dell’Udinese, che lo aveva prelevato in prestito per 1 milione dal Metz, in Ligue 2, nel 2024 e il 27 giugno scorso ha esercitato il diritto di riscatto per circa otto milioni. Valutazione già più che raddoppiata e in ascesa. Perché la mezzala francese, dopo una stagione di ambientamento comunque buona (27 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia), ora sta prendendo il volo. Sotto i riflettori è finito il 31 agosto, giorno in cui ha firmato il gol della vittoria dell’Udinese a San Siro contro l’Inter, dopo che Keinan Davis (altro bianconero in rampa di lancio) aveva replicato al vantaggio di Dumfries. Gol rimasto finora isolato in campionato, ma che era stato preceduto due settimane prima da quello del 2-0 alla Carrarese nel primo turno di Coppa Italia. Due reti in sette partite stagionali che segnalano già una svolta rispetto al tabellino personale rimasto bianco nelle 29 presenze della scorsa annata. Ma ad attirare su Atta gli occhi delle big italiane e straniere (inglesi in primis) sono soprattutto quei sedici dribbling riusciti citati prima.
Nessuno come Atta
Sedici dribbling che in Serie A nessun altro giocatore è riuscito a portare a termine. Al secondo posto ci sono Northon-Cuffy, Nuno Tavares e Saelemaekers con 11, poi Yildiz e Politano con 10. Atta ha chiuso praticamente un terzo dei dribbling in più rispetto ai secondi in classifica e già questo è un dato che pesa tantissimo: saltare l’avversario è sempre stata una qualità preziosa, ma nel calcio attuale, in cui sempre più squadre difendono uomo contro uomo, superare il rivale diretto significa aprire varchi potenzialmente decisivi. Se poi ai varchi aperti fanno da contraltare poche palle perse (perché i dribbling possono terminare anche così), meglio ancora. Ed è proprio il rapporto tra i dribbling tentati, 26, e i 16 riusciti a rendere speciale l’avvio di stagione di Atta: che ha saltato l’avversario nel 61,5 per cento delle occasioni in cui ci ha provato. Tra i giocatori citati prima, la percentuale di dribbling riusciti di Saelemaekers e Nuno Tavares è del 52% (11 su 21), quella di Yildiz del 43,5% (10 su 23). Solo Northon-Cuffy e Politano col 68,75 e il 62,5% hanno fatto meglio, ma tentando entrambi 16 dribbling, 10 di meno rispetto al francese dell’Udinese (11 quelli a buon fine dell’inglese del Genoa, 10 quelli dell’azzurro del Napoli).
Atta meglio di Yamal e Mbappé
Tra i giocatori che hanno tentato l’uno contro uno almeno 25 volte, corrispondenti a poco più di quattro a partita considerando le sei giornate del campionato italiano, in tutti e cinque le più importanti leghe europee non c’è un giocatore con una percentuale di dribbling riusciti migliore di quella di Atta. Non Yamal, non Mbappé, non Dembelé, non Doku. La stella del Barcellona, ultimo Golden Boy di Tuttosport, ha saltato l’avversario 21 volte su 44 (47,7%). L’asso francese del Real 27 volte su 54, la metà esatta. Lo stesso il Pallone d’Oro del Psg, 5 dribbling riusciti su appena 10 tentativi, e la freccia del Manchester City, 18 su 36. Ad avvicinarsi di più ad Atta, restando comunque sotto alla soglia del 60 per cento, è Yann Gboho del Tolosa, 20 dribbling riusciti su 34, il 58,8%. Poi Aleix Febas dell’Elche, 15 su 26 (57,7%), Yankuba Minteh del Brighton, 19 su 33 (57,6%), Matthis Abline del Nantes, 16 su 28 (57,1%). Per trovare qualcuno più efficace di Atta bisogna, come in Italia, scendere sotto i 25 tentativi: Yan Diomande del Lipsia con 15 su 22 (68%) e Ilyas Ansah dell’Union Berlin con 14 su 22 (63,6%). Saranno i giocatori della Cremonese, nel posticipo di lunedì, a provare a far sì che Atta perda i suoi primati. L’Udinese intanto si gode il suo ultimo gioiello.
