Lo sapevate? Il mago del dribbling gioca in Serie A: in Europa numeri migliori di Yamal e Mbappé!

Lui è sulla scia di Alexis Sanchez e Roberto Pereyra, Piotr Zielinski e Lazar Samardzic. Sulla sua, di scia, invece, ci sono un sacco di avversari saltati e lasciati alle spalle. Sedici volte, per la precisione, nelle prime sei giornate di Serie A. Lui è Arthur Atta, 22 anni, ultimo gioiello a brillare nella vetrina dell’Udinese, che lo aveva prelevato in prestito per 1 milione dal Metz, in Ligue 2, nel 2024 e il 27 giugno scorso ha esercitato il diritto di riscatto per circa otto milioni. Valutazione già più che raddoppiata e in ascesa. Perché la mezzala francese, dopo una stagione di ambientamento comunque buona (27 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia), ora sta prendendo il volo. Sotto i riflettori è finito il 31 agosto, giorno in cui ha firmato il gol della vittoria dell’Udinese a San Siro contro l’Inter, dopo che Keinan Davis (altro bianconero in rampa di lancio) aveva replicato al vantaggio di Dumfries. Gol rimasto finora isolato in campionato, ma che era stato preceduto due settimane prima da quello del 2-0 alla Carrarese nel primo turno di Coppa Italia. Due reti in sette partite stagionali che segnalano già una svolta rispetto al tabellino personale rimasto bianco nelle 29 presenze della scorsa annata. Ma ad attirare su Atta gli occhi delle big italiane e straniere (inglesi in primis) sono soprattutto quei sedici dribbling riusciti citati prima.