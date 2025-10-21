Zaniolo di nuovo papà: il tenero annuncio e la rivelazione del sesso sui social

Nicolò Zaniolo diventerà papà per la seconda volta. L'ex attaccante di Roma e Galatasaray, ha condiviso sui propri profili social le immagini della compagna Sara Scaperrotta con il pancione, prossima dunque a dare alla luce il secondo figlio dopo Tommaso, avuto nel 2021. Ad accompagnare le immagini, il messaggio della mamma: "Presto saremo in 4, e l’amore sarà ancora più grande", seguito da un cuore azzurro a svelare il sesso del bambino. Così anche Zaniolo, che ha condiviso le emoji del pianto e del cuore. Non si sono fatti attendere i tantissimi commenti di auguri alla coppia, tra cui quello dell'ex Juve Nicolò Fagioli, con cui ha condiviso lo spogliatoio della Fiorentina nella seconda metà della stagione precedente.