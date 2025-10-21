Zaniolo di nuovo papà: il tenero annuncio e la rivelazione del sesso sui social

Nicolò Zaniolo diventerà papà per la seconda volta. L'ex attaccante di Roma e Galatasaray, ha condiviso sui propri profili social le immagini della compagna Sara Scaperrotta con il pancione, prossima dunque a dare alla luce il secondo figlio dopo Tommaso, avuto nel 2021. Ad accompagnare le immagini, il messaggio della mamma: "Presto saremo in 4, e l’amore sarà ancora più grande", seguito da un cuore azzurro a svelare il sesso del bambino. Così anche Zaniolo, che ha condiviso le emoji del pianto e del cuore. Non si sono fatti attendere i tantissimi commenti di auguri alla coppia, tra cui quello dell'ex Juve Nicolò Fagioli, con cui ha condiviso lo spogliatoio della Fiorentina nella seconda metà della stagione precedente.
Zaniolo: i numeri in carriera
Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Zaniolo ha accumulato 311 presenze in carriera. Nel suo curriculum, oltre le 5 stagioni con la maglia della Roma, indossata dal 2018 al 2023, anche le esperienze estere presso Galatasary e Aston Villa. Poi, il ritorno in Serie A con Atalanta, Fiorentina e per ultima Udinese, dove è giunto nell'estate scorsa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il bilancio di inizio stagione con i friulani riporta 6 presenze complessive e 2 gol: l'ultimo contro la Cremonese nel posticipo del 20 ottobre.