Zaniolo: "Convocazione con l'Italia? Ci speravo. Il Mondiale per forza e che penso di Udinese e Roma"

UDINE - "Sono molto contento di come sta andando la stagione. Veniamo dalla sconfitta di Roma, dove però abbiamo fatto bene fino all'episodio sfortunato del rigore. I tifosi della Roma? Li capisco . Ho già chiesto scusa. I fischi fanno parte del gioco. L’avevo già detto, mi pento dell’esultanza fatta qui quando giocavo con l’Atalanta. Fa parte del gioco, io ho pensato solo alla partita anche perché giocavamo contro una grande squadra. La Roma è fortissima, mi piace molto. Ha un grande gioco e per me può lottare sino alla fine del campionato". Così, ai microfoni di Sky Sport, Nicolò Zaniolo , protagonista di un buon inizio di stagione con la maglia dell'Udinese.

Sull'Udinese e la Nazionale

"Sono felice qui all'Udinese. Giro spesso in centro e i tifosi mi fanno arrivare il loro affetto, devo ringraziarli. Non potevo fare scelta migliore. Ho un ottimo rapporto con Runjaic, quasi di amicizia, ma come con tutti. Ci sentiamo come una famiglia e dobbiamo restare uniti per fare risultato. In che lingua comunichiamo? Un misto, ultimamente più inglese. Per fortuna riesco a capirlo. La Nazionale? È sempre un obiettivo, un sogno. Speravo nella convocazione. Adesso devo far meglio e dimostrare in campo il mio valore. Se verrò convocato sarò felicissimo. Il Mondiale? Ci dobbiamo andare per forza. Il team azzurro è forte e ce la farà di certo a qualificarsi", ha aggiunto Zaniolo.