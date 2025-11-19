Tuttosport.com
Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per il caso plusvalenze. L’Udinese: “Sorpresi”

Il club friulano ha diffuso una nota in cui "prende atto, con non poca sorpresa, della richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Udine, del presidente Franco Soldati e del vicepresidente Stefano Campoccia"
2 min
UdineseMandragoraplusvalenze
Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per il caso plusvalenze. L’Udinese: “Sorpresi” © www.imagephotoagency.it
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

Udinese Calcio ha diffuso una nota in cui "prende atto, con non poca sorpresa, della richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Udine, del presidente Franco Soldati e del vicepresidente Stefano Campoccia in merito all'indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora", acquistato a titolo definitivo dalla Juventus il 26 luglio 2018 - il difensore milita ora nella Fiorentina dove è approdato nel luglio 2022 - .

Il comunicato

"Senza voler entrare nel merito delle controdeduzioni che pur sono state dettagliatamente sottoposte alla Procura di Udine in sede di chiusura delle indagini - prosegue il comunicato -, non possiamo che osservare come identico procedimento penale sia stato archiviato dal Gip di Bologna con argomentazioni di diritto del tutto sovrapponibili a quelle applicabili alla vicenda sottoposta al vaglio del Gup di Udine". Il Club confida, pertanto, "che già in sede di udienza preliminare si giunga a un proscioglimento per insussistenza dei reati contestati".

Tutte le news di Udinese

