Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per il caso plusvalenze. L’Udinese: “Sorpresi”

Udinese Calcio ha diffuso una nota in cui "prende atto, con non poca sorpresa, della richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Udine, del presidente Franco Soldati e del vicepresidente Stefano Campoccia in merito all'indagine sulle presunte plusvalenze fittizie in relazione alla compravendita del calciatore Rolando Mandragora", acquistato a titolo definitivo dalla Juventus il 26 luglio 2018 - il difensore milita ora nella Fiorentina dove è approdato nel luglio 2022 - .