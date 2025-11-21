Runjaic duro: "Iker Bravo deve parlare meno e dimostrare con i fatti"

Terminata la pausa nazionali, l' Udinese si prepara a tornare in campo e lo farà sabato 22 novembre alle 15:00 contro il Bologna . I bianconeri sono reduci da una brutta sconfitta per 2-0 contro la Roma e vorranno tornare subito a vincere, ma per farlo dovranno superare la squadra di Italiano ( qui le sue parole ), obiettivo tutt'altro che semplice. " Ora si riprendere dopo una sosta che penso ci abbia permesso di recuperare energie - ha detto l'allenatore bianconero Kosta Runjaic in conferenza stampa -, troviamo una squadra come il Bologna che è molto completa, una delle più in forma del campionato. C'è Orsolini, forse la miglior ala della Serie A e membro della nazionale . Oltre a lui hanno anche altri ragazzi molto bravi. Dobbiamo dimostrarci coraggiosi e capaci di poter dire la nostra contro il Bologna in casa, puntando sulle gare svolte qui nel nostro stadio, affermandoci come una squadra forte tra le mura amiche. È una squadra che non perde da 8 giornate , verranno qui per continuare su quella strada, ma noi abbiamo l'obiettivo di fare bene, resistendo ai loro attacchi e portando a casa qualcosa".

Ricordando l'esordio contro il Bologna

L'esordio del tecnico croato in Serie A è stato proprio contro il Bologna: "Una partita che ovviamente mi ricordo, siamo tornati a casa con un pareggio e mentre tornavo a Udine con il pullman speravo di avere il tempo giusto per riuscire a sviluppare le idee di gioco, che non avevamo mostrato in toto. Poi abbiamo battuto la Lazio e abbiamo fatto un buon avvio di stagione. Quest'anno sono arrivati diversi ragazzi nuovi ma abbiamo già un buon livello di prestazioni".

"Stanno tutti bene, anche Kristensen"

Sui singoli ha poi aggiunto: "Stanno tutti bene, anche Kristensen, gli servirà ora una settimana circa per riuscire a ritrovare la forma migliore e poter giocare. Abbiamo fatto un ulteriore check questa settimana e non è il caso di forzarlo facendolo di nuovo allenare in gruppo subito. Miller sta bene e ci sarà. Piotrowski mi piace per come si sta adattando, è in un ruolo con tanta concorrenza mentre prima aveva un ruolo da leader al Ludogorets. Sta mettendo tanto impegno per integrarsi. Ekkelenkamp corre molto in campo, ma sa che deve migliorare e sfruttare tutto il potenziale che può avere in area di rigore avversaria. È sulla strada giusta, sta facendo bene, lo vedo molto meglio rispetto a due mesi fa. Sono due giocatori papabili per l'undici titolare. Giocando a 3 farli giocare entrambi vorrebbe dire tirare fuori uno tra Atta e Karlstrom. C'è anche Lovric, c'è Miller, c'è grande concorrenza. Davis ha giocato uno spezzone con la Roma, ma non sono sicuro che possa giocare domani da titolare. Sappiamo come vogliamo giocare. Sarà una partita dove ci sarà da battagliare".