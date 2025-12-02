Verso Juve-Udinese, Runjaic fa turnover: Bravo dal primo minuto, la decisione su Zaniolo 

UDINE - È un’ Udinese rinfrancata dalla vittoria di Parma quella che spera di uscire con un buon risultato dal match contro la Juve . Runjaic conosce l’importanza della partita, ma come da tradizione della coppa nazionale è intenzionato a far giocare i calciatori meno impiegati in questo primo scorcio di stagione, così da far rifiatare i titolari. L’undici da comporre è insolito quindi, con diverse novità e attese per vedere all’opera calciatori impiegati solo in qualche gara o spezzone di match.

Udinese, le ultime in vista della Juve

In porta si rivedrà Sava, impiegato, con meno tranquillità della scorsa stagione, nelle prime uscite di questo campionato vista la squalifica di Okoye. Nel reparto arretrato è ancora presto per rivedere Kristensen, con ballottaggio fra Kabasele e Solet per il ruolo di centrale del terzetto che vedrà ai lati Goglichidze e Palma, con Bertola chiamato a prendersi un turno di riposo. Mediana a 5 totalmente nuova, con Ehizibue che cerca una prova convincente sulla destra dopo il ritorno in campo deludente contro il Bologna. Sulla fascia mancina, complice l’infortunio di Kamara e la titolarità di Zemura spazio per Rui Modesto, vicino alla cessione in estate, ma rimasto a giocarsi qualche possibilità in terra friulana. La zona centrale del centrocampo dovrebbe vedere Zarraga al posto di capitan Kalstrom in regia, con ballottaggio a tre fra Miller, Lovric ed Ekkelenkamp come interni. Favoriti i primi due, con il primo che spera di bissare l’ottimo match nel turno precedente condito da gol, contro il Palermo, mentre lo sloveno non si vede in campo proprio dalla trasferta torinese, sponda Juve, dello scorso 29 ottobre. In avanti fuori la coppia titolare formata da Zaniolo e Davis con Bravo che avrà una chance al fianco di uno fra Bayo e Buksa.

