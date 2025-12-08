Runjaic sbotta dopo la sconfitta: "Pessimi nel primo tempo, sono deluso con la squadra"

Al Bluenergy Stadium esulta solo il Genoa , mentre l' Udinese si incarta proprio nel momento in cui si sarebbe potuta rimettere in gioco per l'Europa. I friulani giocano un brutto primo tempo, si risvegliano nella ripresa e pareggiano con Piotrowski, dopo il vantaggio su rigore di Malinovskyi, ma cadono per 2-1 contro i rossoblù , a segno nel finale con Norton-Cuffy. Una partita che non ha fatto di certo sorridere il tecnico dei friulani Kosta Runjaic, il quale non ha assistito alla gara dalla panchina dei bianconeri a causa dell'espulsione rimediata negli ultimi istanti del match vinto contro il Parma nella scorsa giornata. Il tecnico croato ha parlato al termine del match ai microfoni di DAZN, sottolineando la delusione per il risultato rimediato.

Runjaic: "Sono deluso con la squadra"

"La nostra partita ha avuto tante facce, una di queste è che abbiamo difeso malissimo. Ho avuto l'opportunità di guardare il match a distanza e siamo stati pessimi nel primo tempo, non sono affatto felice. Dovevamo attaccare di più e mostrare maggiormente le nostre idee, mentre nel secondo tempo le abbiamo provate tutte. Le statistiche ci premiano, ma non ci danno la vittoria. Avevamo il controllo della partita dopo l'1-1, non si può concedere il gol finale come l'abbiamo concesso. Non è successo solo oggi, ma tante volte. Ho la responsabilità per queste situazioni, voglio risolvere il problema e sarò molto diretto: sono deluso con la squadra, non è bello perdere la seconda gara consecutiva in casa dopo il Bologna". Così Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese (quest'oggi squalificato), ai microfoni di Dazn dopo il ko casalingo col Genoa.

"Abbiamo molto da lavorare"

Il tecnico poi si sofferma sulle mancanze della sua squadra: "Dobbiamo migliorare in tante fasi, la difesa è una parte fondamentale perché riesce a dare stabilità e consentirti di lottare per altri traguardi. Abbiamo molto da lavorare, so che abbiamo perso una grande chance per guadagnare punti sulla zona rossa e per metterci in un'altra posizione in classifica. Non siamo ancora tranquilli, dovremo lavorare tanto sia con i giocatori che come staff".