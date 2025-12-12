Udinese, Runjaic: "Grande occasione contro il Napoli. Formazione? Sto valutando diverse ipotesi"

Un test difficile contro la prima della classe per l' Udinese reduce dalla deludente sconfitta dell'ultimo turno in casa. Di fronte i campioni d'Italia del Napoli , reduci dalla sconfitta di Lisbona in Champions , ma decisi a difendere il primato in campionato al momento in compagnia del Milan. Kosta Runjaic sa che sarà dura e si aspetta una reazione dopo il ko interno della scorsa settimana. "Non ci aspettavamo il risultato contro il Genoa, ma a volta nel calcio capita. Sappiamo che possiamo e dobbiamo giocare meglio, indipendentemente dall'avversario, scendendo in campo con la giusta rabbia e intensità. Abbiamo una grande possibilità per fare bene contro i campioni in carica: daremo tutto, per noi e per i nostri tifosi sapendo che il Napoli cercherà di fare il massimo per vincere il match per i suoi importanti obiettivi". Quello che manca in casa Udinese è la costanza di prestazioni e risultati, con alti e bassi come costante della stagione. Su questo aspetto il tecnico è molto chiaro: "Ci sono approcci diversi con le big e contro le squadre del nostro stesso livello, però non possiamo cambiare a livello di intensità. Il possesso palla dipende dall'avversario, lo abbiamo avuto dell'ultimo match, ma non siamo stati efficaci".

Runjaic: "Formazione? Ho ipotesi diverse"

"Al momento il nostro livello è questo, avremmo potuto avere qualche punto in più, ma non lo abbiamo - prosegue Runjaic -. La filosofia del club è di crescere giocatori giovani e sappiamo che possono avere momenti positivi e altri meno. Bisogna assumersi la giusta responsabilità e il mio lavoro è far sì che le basi vengano sempre portate in campo, mettendo nelle giuste condizioni i ragazzi per fare il massimo, cercando di lavorare con tranquillità e positività per essere costanti. Dobbiamo lavorare a mente lucida sul medio e sul lungo termine". Rispetto alla formazione i dubbi, oltre al sostituto dell'assente Atta, riguardano la fascia sinistra con Zemura fuori dopo l'infortunio dell'altro esterno, Kamara. L'allenatore non fornisce elementi su chi andrà a prenderne il posto: "Ho ipotesi diverse sulle cui concentrarmi nelle prossime ore e nella rifinitura. Ekkelenkamp non è un esterno, mentre Rui Modesto negli ultimi mesi si è allenato bene ed è entrato contro il Genoa. Ha dato il suo meglio, in una situazione non semplice perché non giocava da tempo. Chiunque giocherà dovrà dare il massimo, in un settore di campo dove dobbiamo crescere perché non stiamo dando il meglio nella fase offensiva. I miei calciatori lo sanno e sono sicuro daranno il massimo".