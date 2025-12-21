Runjaic amaro: "Udinese, regalo a una squadra che lotta per non retrocedere"

"La ragione del 5-1 non è aver perso un giocatore, non voglio entrare troppo nei dettagli perché è stata una brutta prestazione, la analizzeremo per migliorare". Queste le parole di Kosta Runjaic , intervenuto al termine della trasferta di Firenze dove l'Udinese è crollata sotto i colpi della formazione di Paolo Vanoli , arrendendosi con il finale di 5-1: di Oumar Solet la rete degli ospiti (66'). Un risultato condizionato dall'espulsione di Maduka Okoye , che al 7' di gioco esce dalla propria area toccando il pallone con le mani e travolgendo al contempo Moise Keane , il quale resta a terra per alcuni minuti rendendo necessario l'ingresso in campo dei soccorsi - l'ex Juve ha poi ripreso il gioco mettendo a segno una doppietta che ha contribuito alla prima vittoria in campionato della Fiorentina - . Già reduci dal successo interno sul Napoli, i friulani restano dunque fermi a quota 21 punti in classifica. La prossima giornata la Lazio al Bluenergy Stadium: appuntamento in programma alle ore 18 di sabato 27 dicembre. Così il tecnico dei friulani: " Dobbiamo dimenticare questa partita molto in fretta, contro il Napoli è stata una gara completamente diversa - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Adesso vogliamo ripartire in fretta, dimenticare questa partita e proseguire nel corso della stagione. L'errore di Okoye è un qualcosa da evitare. Dobbiamo ripartire concentrati sulla prossima contro la Lazio. Sono partite che possono capitare, nonostante i giocatori di esperienza, quando affronti squadre come la Fiorentina che aveva solo 6 punti ma che ne può fare molti di più" .

Runjaic: "Amareggiato per la mancata reazione"

"Fallito la prova di maturità? Sono d'accordo - ha aggiunto a Sky - . Cosa manca per il salto di qualità? La reazione non c'è stata, peccato. La squadra non ha reagito, ci sarà un'analisi approfondita. Errori di concentrazione? Non lo so, sui singoli chiediamo a loro e non a me. La Fiorentina è comunque una buona squadra, abbiamo perso anche per quello. La sostituzione di Zaniolo? L'ho cambiato per una ragione, meglio non andare sui dettagli dopo una sconfitta del genere". Runjaic ha poi aggiunto in conferenza stampa: "Abbiamo fatto bene i primi 5 minutio ma il rosso ha cambiato tutto. È stato un regalo ma sono episodi che possono accadere. Sono amareggiato per la mancanza reazione, e per aver concesso gol facili ad una squadra che sta lottando per non retrocedere. Mi dispiace per i tifosi ma sono sicuro che ci rifaremo già contro la Lazio. Mi congratulo anche con la Fiorentina per prima vittoria della stagione.

Nani: "Gara inaccettabile"

Così invece il direttore sportivo Gianluca Nani, che in conferenza stampa ha giudicato "inaccetabile" la prestazione dell'Udinese : "Se avessi la risposta avremmo qualche punto in più. Noi siamo giovani, alterniamo prestazioni buone a questa che è inaccettabile. Non per il 5-1 contro una squadra forte, costruita per l'Europa, ma per l'approccio. Non possiamo usare la scusa del rigore e del rosso, dobbiamo essere più forti degli episodi. Il nostro primo traguardo dev'essere i 40 punti, poi potremmo alzare l'asticella. In questo momento meritiamo la posizione che abbiamo. L'arbitraggio? Abbiamo perso per colpe nostre, non per l'arbitro, ma non ho capito perché non ci è stato dato il rigore sul 4-0 per fallo su Davis. I rigori non ce li danno mai, nemmeno sul 4-0...ma ripeto: non abbiamo perso per quell'episodio. Sapevamo l'importanza della partita, siamo entrati bene, poi l'episodio del rosso ha fatto prendere forza alla Fiorentina e non abbiamo reagito. Il motivo per cui sono qui è per metterci la faccia quando le cose non vanno bene. Volevamo fare un regalo ai tifosi e invece la prestazione mi lascia l'amaro in bocca".