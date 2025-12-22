Okoye caso chiuso, niente processo: Udinese risarcisce società di scommesse

La società di scommesse Snaitech ha accettato di ritirare la querela nei confronti del portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, per il caso dell'ammonizione nella partita con la Lazio dell'11 marzo 2024. Lo scrive il Messaggero Veneto che ha raccolto le parole del legale della società friulana, Maurizio Miculan, il quale ha confermato che il Club ha deciso di sobbarcarsi il risarcimento del danno patito da Snaitech, per evitare ulteriori ripercussioni in termini di immagine e distrazioni per il giocatore. La cifra pattuita non è stata precisata.