Okoye caso chiuso, niente processo: Udinese risarcisce società di scommesse

La Snaitech ha accettato di ritirare la querela nei confronti del portiere bianconero per il caso dell'ammonizione nella partita con la Lazio dell'11 marzo 2024
1 min
Okoye caso chiuso, niente processo: Udinese risarcisce società di scommesse
La società di scommesse Snaitech ha accettato di ritirare la querela nei confronti del portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, per il caso dell'ammonizione nella partita con la Lazio dell'11 marzo 2024. Lo scrive il Messaggero Veneto che ha raccolto le parole del legale della società friulana, Maurizio Miculan, il quale ha confermato che il Club ha deciso di sobbarcarsi il risarcimento del danno patito da Snaitech, per evitare ulteriori ripercussioni in termini di immagine e distrazioni per il giocatore. La cifra pattuita non è stata precisata.

Parla il legale

"È stato raggiunto con il legale di Snaitech un accordo che ha portato alla remissione di querela, senza riconoscimento di responsabilità alcuna, al solo scopo di eliminare i costi e le alee che ogni giudizio implica - ha affermato Miculan al quotidiano di Udine - ponendo così fine a una esposizione mediatica del caso di cui nessuno sentiva il bisogno. Il tribunale, il prossimo 13 maggio, dichiarerà, quindi, il non doversi procedere per estinzione del reato nei confronti di tutti gli imputati, chiudendo definitivamente la vicenda, senza alcuna conseguenza negativa per le parti coinvolte".

