"Zaniolo ragazzo fantastico, nessun problema con i compagni": Udinese, rabbia Runjaic

UDINE - L' Udinese di Runjaic è chiamata a rispondere sabato contro la Lazion dopo il pesante ko per 5-1 a Firenze . L'allenatore dei friulani ha parlato nella conferenza stampa della vigilia soffermandosi sul caso Zaniolo sostituito all'intervallo nella sfida del franchi. A Runjaic hanno evidenziato che l'ex Roma è uno dei giocatori più fallosi del campionato e ha commentato così la questione: "Bisogna analizzare tutti i falli fatti e a volte qualche fallo che gli è stato fischiato contro secondo me non c'era, comunque è un ragazzo che lotta molto e di falli ne subisce anche tanti, prende molti colpi, è un giocatore che vuole avere la palla, è un ragazzo molto importante per noi. E' un ragazzo con obiettivi molto chiari, non ho notato un numero eccessivo di falli da parte sua, in un duello è un 50 e 50, sono soddisfatto delle sue prestazioni e del suo numero di gol".

Runjaic soddisfatto di Zaniolo sta investendo molto in noi"

L'allenatore austriaco ha proseguito sull'ex Roma difendendolo dalle critiche: "Poi ci sono state alcune notizie su Zaniolo da parte dei media, è così e non posso farci nulla, posso dirvi però che è un ragazzo molto professionale, che sta investendo molto in noi e su se stesso, non era facile, è un ragazzo molto importante, non può decidere però ogni partita, è un ragazzo emotivo, è una sua caratteristica e qualità. È un ragazzo molto maturo rispetto al passato, a volte è troppo autocritico, si mette troppa pressione sulle spalle, dobbiamo aiutarlo in questo, non ha nessun problema con i compagni di squadra, i conflitti a volte capitano, abbiamo vissuto una partita brutta contro la Fiorentina e può succedere, non volevo essere irrispettoso contro nessun giornalista, può capitare dopo una partita del genere, secondo me dopo una sconfitta così inaspettata in questi termini non serve parlare molto ed è inutile entrare nei dettagli e fare un'analisi completa. Questo è stato il mio approccio".

"Scritte cavolate"

Infine l'ultima difesa: "La squadra non ha funzionato e io sono il primo responsabile, sono soddisfatto dei miei ragazzi, stanno crescendo e maturando e per quanto riguarda Zaniolo ancora una volta, è un ragazzo fantastico, da tutelare, si mette tanta pressione sulle spalle, a volte troppe, penso domani farà una super partita davanti ai tifosi che lo aiuteranno, sa di essere molto amato qui. Sono stati giorni difficili anche per lui, sono state scritte cavolate sul perché di quel cambio, la notizia uscita su Zaniolo non corrisponde a quanto successo, è un ragazzo importante per noi, la relazione tra i giocatori è a posto e Zaniolo mostra la sua importanza per noi tutti i giorni. Anche come staff tecnico lavoriamo per imparare di partita in partita".