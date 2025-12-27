Runjaic e il 40enne Padelli, la sorpresa Udinese: "E la fortuna è stata con noi"

UDINE - Dopo la brutta sconfitta a Firenze l' Udinese di Runjaic pareggia al 96' in casa per 1-1 contro la Lazio . L'allenatore dei friulani ha commentato così il pari ai microfoni di Dazn: "La partita contro la Fiorentina era da dimenticare, dovevamo andare avanti e concentrarci su questa partita. Oggi era una partita difficile, contro una squadra tattica, disciplinata e pericolosa in contrattacco. Non era facile, sono felice perché abbiamo sofferto e fatto una bella partita. Era da pareggio, alla fine potevamo perdere ma la fortuna è stata con noi"

La scelta di Padelli: "Volevo dare un segnale dopo Firenze"

Nella conferenza stampa l'allenatore austriaco ha spiegato in maniera approfondita della scelta di schierare Daniele Padelli (40 anni) in porta: "La sconfitta con la Fiorentina in quei termini è stata inaspettata, si potevano prendere molte decisioni, ho deciso di schierare praticamente la stessa formazione vista con Fiorentina e Napoli, dovevo scegliere il portiere e volevo dare un segnale sapendo che Padelli è un bravo portiere, d'esperienza, dà sempre una mano alla squadra - aggiunge - Volevo un portiere che desse sicurezza alla squadra e che potesse trasmettere energia, non è mai facile quando si perde 5-1 e oggi abbiamo visto qualche strascico di quella sconfitta. Devo dire che Padelli ha fatto una buona prestazione, ha mostrato nel finale di cosa è capace, sono contento per noi e per lui. L'ultima gara che ha giocato era a marzo, aveva giocato bene in quella occasione, ne abbiamo parlato a livello interno, Padelli era pronto a giocare e vedremo la situazione come evolverà in futuro. Forse è la prima volta da quando sono qui che riusciamo a recuperare una gara nel finale, non meritavamo la sconfitta ma il calcio è così, per fortuna questa sera siamo riusciti a trovare un gol all'ultimo anche grazie all'energia dei nostri tifosi. Siamo contenti del pareggio, avremmo voluto vincere ma comunque abbiamo fatto un punto contro un avversario difficile. Ora riposiamo e cominceremo a pensare al Como".

Troppi alti e bassi

Sull'andamento poco continuo dellasqua squadra: "Sapete che gol prendiamo, bisogna stare più attenti, tendiamo a commettere errori. Abbiamo dato coraggio al Genoa concedendo un rigore su un errore nostro, l'avevamo recuperata ma poi avevamo perso ma senza giocare così male. Siamo a buon punto nel percorso della nostra squadra, dipende sempre da cosa ci si aspetta. A Firenze siamo andati sotto di un uomo e non abbiamo reagito, oggi siamo riusciti a essere più attenti sul campo. Non mi concentro sugli aspetti negativi, con la Fiorentina è andata così, può succedere ma non deve risuccedere, oggi volevamo vincere ma la gara è stata complicata, il pareggio è un risultato che ci può stare".