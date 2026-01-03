Runjaic rimanda l'Udinese: "Troppi alti e bassi. Dobbiamo lottare per ogni punto"

COMO - L'Udinese esce sconfitta dal Sinigaglia nella sfida contro il Como decisa dal calcio di rigore al 18' di Da Cunha . Ottava sconfitta stagionale in campionato per i friulani, la seconda nelle ultime tre gare. I bianconeri restano così a quota 22 in classifica , distanti dalla zona calda ma troppo lontani da quellA che vale l'Europa. Al triplice fischio il tecnico Kosta Runjaic commenta così la prestazione dei suoi contro i lombardi: "Il primo tempo non è stato approcciato nel migliore dei modi. Abbiamo tenuto poco il possesso e abbiamo perso tanti palloni. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, è stata una prestazione all'altezza delle mie aspettative. Abbiamo fallito un'occasione con Ekkelenkamp. Bisogna giocare su alti livelli per tutta la partita, non solo per un tempo". dichiara ai microfoni di Dazn.

Runjaic fissa l'obiettivo dell'Udinese

"Nel secondo tempo siamo passati ad una difesa a quattro, abbiamo inserito Miller che è un ottimo giocatore con la palla al piede - prosegue -. All'inizio ha provato a scombinare i piani del Como, ma alla fine questa mossa non ha funzionato". Sugli obiettivi stagionali l'allenatore dell'Udinese chiarisce: "In questo momento non si deve parlare di Europa. Dobbiamo giocare partita dopo partita e cercare di lottare per ogni punto disponibile. L'unico obiettivo è alzare il livello della squadra. È una stagione molto difficile, basta guardare la classifica, devi lottare in ogni gara. Cerchiamo di salvarci il prima possibile".