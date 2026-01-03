Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Runjaic rimanda l'Udinese: "Troppi alti e bassi. Dobbiamo lottare per ogni punto"

Il tecnico dei friulani commenta il ko del Sinigaglia contro il Como (1-0): ecco le sue parole
2 min
Runjaic rimanda l'Udinese: "Troppi alti e bassi. Dobbiamo lottare per ogni punto" © ANSA
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

COMO - L'Udinese esce sconfitta dal Sinigaglia nella sfida contro il Como decisa dal calcio di rigore al 18' di Da Cunha. Ottava sconfitta stagionale in campionato per i friulani, la seconda nelle ultime tre gare. I bianconeri restano così a quota 22 in classifica, distanti dalla zona calda ma troppo lontani da quellA che vale l'Europa. Al triplice fischio il tecnico Kosta Runjaic commenta così la prestazione dei suoi contro i lombardi: "Il primo tempo non è stato approcciato nel migliore dei modi. Abbiamo tenuto poco il possesso e abbiamo perso tanti palloni. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, è stata una prestazione all'altezza delle mie aspettative. Abbiamo fallito un'occasione con Ekkelenkamp. Bisogna giocare su alti livelli per tutta la partita, non solo per un tempo". dichiara ai microfoni di Dazn.

Runjaic fissa l'obiettivo dell'Udinese

"Nel secondo tempo siamo passati ad una difesa a quattro, abbiamo inserito Miller che è un ottimo giocatore con la palla al piede - prosegue -. All'inizio ha provato a scombinare i piani del Como, ma alla fine questa mossa non ha funzionato". Sugli obiettivi stagionali l'allenatore dell'Udinese chiarisce: "In questo momento non si deve parlare di Europa. Dobbiamo giocare partita dopo partita e cercare di lottare per ogni punto disponibile. L'unico obiettivo è alzare il livello della squadra. È una stagione molto difficile, basta guardare la classifica, devi lottare in ogni gara. Cerchiamo di salvarci il prima possibile". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS