"Lautaro e Pulisic sopra, poi al top ci sono io. E sogno l'Inghilterra"

UDINE - "Nel momento dell'infortunio le lacrime sono uscite per il dolore provato, ma soprattutto per il dispiacere di dovermi fermare proprio nel mio momento migliore. Gli infortuni non sono mai semplici, soprattutto dal punto di vista mentale. Ma non è così grave come pensavo, una lesione all'adduttore che mi terrà fuori quattro settimane. È un infortunio diverso rispetto a quello che ho avuto nelle passate stagioni, per fortuna non è particolarmente grave e non sarà uno stop eccessivamente grave". Intervistato da TV12, l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis sposa totalmente la causa bianconera: "Io sono felice qui, sto bene a Udine e i tifosi sono sempre molto gentili con me. Il mercato per me è stato molto calmo e non ho avuto alcuna proposta. Io il nuovo Lukaku? Io credo che siamo molto diversi, forse c'è qualche similitudine ma ci vedo molto differenti. È un onore per me essere paragonato a un giocatore del suo calibro, ma penso ci siano diverse differenze nelle nostre caratteristiche. Mi sento tra i migliori tre in Serie A, al terzo posto. Davanti a me vedo solo Lautaro Martinez e Christian Pulisic".
Dall'Udinese alla nazionale inglese
"La mia stagione migliore? Sì, decisamente sì perché la stagione sta andando molto bene sia per me personalmente che per la squadra. Sento la fiducia del mister, il supporto dei tifosi, del club e dei miei compagni di squadra. Rispetto alle scorse stagioni, quest'anno ci vedo molto più squadra. Parliamo molto di più, le relazioni tra noi sono molto più forti e questo poi si vede in campo. Quest'anno siamo anche riusciti a battere diverse big, anche questo aiuta il gruppo e aumenta la fiducia. La squadra sogna qualcosa in più? La classifica ora come ora è veritiera, c'erano partite che dovevamo vincere, ma la classifica è giusta e siamo dove dobbiamo essere. Ma sappiamo anche di poter fare di più. Si può sognare, ma il calcio è imprevedibile e una partita può sempre cambiare tutto. Spero nella convocazione? Sarebbe sicuramente un sogno giocare per la nazionale ma l'Inghilterra ha grandi attaccanti e credo sia molto difficile", ha concluso Davis.