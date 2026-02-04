"Lautaro e Pulisic sopra, poi al top ci sono io. E sogno l'Inghilterra"

UDINE - "Nel momento dell'infortunio le lacrime sono uscite per il dolore provato, ma soprattutto per il dispiacere di dovermi fermare proprio nel mio momento migliore. Gli infortuni non sono mai semplici, soprattutto dal punto di vista mentale. Ma non è così grave come pensavo, una lesione all'adduttore che mi terrà fuori quattro settimane. È un infortunio diverso rispetto a quello che ho avuto nelle passate stagioni, per fortuna non è particolarmente grave e non sarà uno stop eccessivamente grave". Intervistato da TV12, l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis sposa totalmente la causa bianconera: "Io sono felice qui, sto bene a Udine e i tifosi sono sempre molto gentili con me. Il mercato per me è stato molto calmo e non ho avuto alcuna proposta. Io il nuovo Lukaku? Io credo che siamo molto diversi, forse c'è qualche similitudine ma ci vedo molto differenti. È un onore per me essere paragonato a un giocatore del suo calibro, ma penso ci siano diverse differenze nelle nostre caratteristiche. Mi sento tra i migliori tre in Serie A, al terzo posto. Davanti a me vedo solo Lautaro Martinez e Christian Pulisic".