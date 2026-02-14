Runjaic: "Grande stima per il Sassuolo. Zaniolo ha bisogno di tempo per recuperare"

Vuole dimenticare la sconfitta di Lecce e il match contro il Sassuolo dell'andata, mister Kosta Runjaic , che presenta così la gara casalinga agli uomini di Grosso: "Domenica non è stata una partita semplice, come tutte le gare di questo campionato. Sappiamo che pericoli si nascondono in questa sfida, dobbiamo giocare meglio con il pallone fra i piedi. Il Sassuolo ha un potenziale simile al nostro, ci misuriamo con questo tipo di squadra che ha un interessante modello di gioco e una buona qualità individuale, li stimo molto. Ci ricordiamo molto bene dell'andata, abbiamo approcciato male e subito due gol dopo poco, senza riuscire a recuperare, pur crescendo, nella ripresa. Noi vogliamo fare di tutto per ottenere i tre punti, bisogna approcciare bene il match partendo con l'intensità giusta contro una squadra che può essere molto pericolosa a livello offensivo".

Le parole di Runjaic

Il tecnico non dà indicazioni, concentrandosi sulle opportunità a sua disposizione: "Bayo ha potuto far ben poco a Lecce, perchè non è stato servito abbastanza bene e non ha potuto fare molto con i pochi palloni a disposizione. Nicolò ha bisogno di tempo per recuperare al meglio, si è allenato molto bene perciò sicuramente la sua condizione sarà migliore rispetto all'ultimo match. Ci aspettiamo ritrovi la forma giusta, che mantenga la pazienza e rimanga lucido perchè è il giocatore che ci può far fare la differenza. Buksa lavora molto per la squadra, sa come tenere la palla in avanti, è pericoloso di testa e con i piedi. Bisogna considerare diversi elementi: dal suo arrivo non ha avuto così tante possibilità di giocare da titolare. Ha avuto un infortunio al naso dimostrando subito di poter tornare in campo in modo molto veloce. Dimostra il suo carattere e la voglia di dare una mano alla squadra. In questi giorni si è allenato bene, è un fattore positivo per noi averlo in panchina".