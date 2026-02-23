Bologna-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La squadra di Italiano torna parzialmente a sorridere dopo un periodo piuttosto negativo costellato da numerose sconfitte. Le ultime due gare hanno consegnato due risultati positivi al Bologna: prima la vittoria al Grande Torino contro gli uomini di Baroni, poi l’importante successo per 1-0 ai playoff di Europa League nella gelida trasferta norvegese contro il Brann. Al Dall’Ara arriva l’Udinese di Runjaic, reduce da due sconfitte consecutive rispettivamente contro Lecce e Sassuolo. "Sappiamo che il Bologna ribalta bene l'azione, ha giocatori veloci, sanno sfruttare bene gli errori dell'avversario. Noi dovremo ridurre i nostri errori ed essere pronti alla loro fisicità e alla loro velocità. Non ci lasceranno molti spazi, presseranno alti, dobbiamo giocare in maniera pulita e crearci gli spazi con i movimenti senza palla e sfruttarli" ha commentato il tecnico dell’Udinese alla vigilia della gara.
SEGUI BOLOGNA-UDINESE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Bologna-Udinese: diretta tv e streaming
Rossoblù e bianconeri chiudono il 26° turno di Serie A, scendendo in campo alle 20:45. Il match sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile assistere alla gara anche mediante le applicazioni di streaming SkyGo e NowTV.
Bologna-Udinese: le probabili formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Freuler, Pogeba; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Casale, Helland, Lucumì, Zortea, Ferguson, Moro, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Odgaard. Indisponibili: Dominguez, Lykogiannis. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cambiaghi, Freuler, Ferguson.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ekkelenkamp, Atta, Karlstrom, Miller, Ehizibue; Zaniolo; Buksa. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Nunziante, Padelli, Solet, Mlacic, Arizala, Zemura, Camara, Piotrowski, Zarraga, Gueye, Bayo. Indisponibili: Davis, Kamara, Zanoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Davis, Karlstrom.
ARBITRO: Marcenaro. ASSISTENTI: Rossi-Laghezza. QUARTO UOMO: Massimi. VAR: Marini. AVAR: Sozza.