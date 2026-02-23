Bologna-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La squadra di Italiano torna parzialmente a sorridere dopo un periodo piuttosto negativo costellato da numerose sconfitte. Le ultime due gare hanno consegnato due risultati positivi al Bologna: prima la vittoria al Grande Torino contro gli uomini di Baroni, poi l’importante successo per 1-0 ai playoff di Europa League nella gelida trasferta norvegese contro il Brann. Al Dall’Ara arriva l’Udinese di Runjaic, reduce da due sconfitte consecutive rispettivamente contro Lecce e Sassuolo. "Sappiamo che il Bologna ribalta bene l'azione, ha giocatori veloci, sanno sfruttare bene gli errori dell'avversario. Noi dovremo ridurre i nostri errori ed essere pronti alla loro fisicità e alla loro velocità. Non ci lasceranno molti spazi, presseranno alti, dobbiamo giocare in maniera pulita e crearci gli spazi con i movimenti senza palla e sfruttarli" ha commentato il tecnico dell’Udinese alla vigilia della gara.