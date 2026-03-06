Runjaic verso l'Atalanta: "Il ritiro ha fatto bene all'Udinese. Spero che per la partita contro la Juve..."

Riparte dall'ottima prestazione con vittoria sulla Fiorentina , mister Runjaic , nel presentare la gara di sabato contro l'Atalanta: "Lunedì abbiamo fatto una buona partita, funzionando bene come squadra, anche grazie ai nostri tifosi che ci sono sempre vicini. Lo spirito di squadra è l'Abc per una stagione ricca di successi. Sono soddisfatto dei passi in avanti che stiamo facendo, lavorando per creare una bella atmosfera. Alcuni calciatori sono cambiati, ma i nuovi arrivati sono adatti al lavoro di gruppo anche per carattere e mentalità. Le vittorie aiutano in tal senso, per creare un buon clima anche durante la settimana. Ma abbiamo continuato a tenere fede alle nostre linee guida, anche con le tre sconfitte consecutive. Abbiamo parlato con i ragazzi e il ritiro ci ha fatto bene ". Dopo Solet contro la viola si è fermato anche Bertola , con la difesa che adesso è in piena emergenza. Il tema principale della vigilia riguarda sempre la scelta difensiva , con 3 o 4 uomini davanti a Okoye e il possibile debutto da titolare del giovane acquisto di gennaio, Mlacic, che ha esordito nel finale dell'ultimo match.

Runjaic: "Assenza Bertola brutta notizia"

Il tecnico non si sbilancia: "Non è stata una bella notizia perdere anche Bertola, ci mancherà nelle prossime gare. Speriamo di recuperare Solet per la prossima gara contro la Juventus, ma non vogliamo rischiare di forzare il suo recupero. Non abbiamo ancora deciso che schieramento utilizzare a Bergamo: la difesa a 3 è il sistema che abbiamo utilizzato di più, ma non avremmo problemi a giocare a 4. Mlacic è molto giovane e deve ancora integrarsi, ma il suo approccio è stato molto buono. Ha buone caratteristiche e buon potenziale, nonostante l'età è un ragazzo maturo, quindi non avrei problemi a lanciarlo nella mischia".

"Atalanta non sarà svantaggiata"

Gli avversari di giornata sono reduci da un periodo particolarmente faticoso, con gli impegni di Champions e di Coppa Italia. Un calendario fitto che potrebbe essere un vantaggio per i friulani. "Ogni partita è un'occasione per fare punti, ma non se se il loro calendario sia un vantaggio o meno per noi - sottolinea Runjaic -. Squadre come l'Atalanta preparano la propria rosa sulla base degli impegni che avranno in stagione, non credo saranno svantaggiati. Ma non dobbiamo guardare a loro, dobbiamo pensare solo a quello che dobbiamo mettere in campo noi. Siamo concentrati e l'obiettivo è approcciare il match con la giusta intensità: sappiamo che dovremo tenere duro per tutti i 90 minuti e vogliamo rendergli le cose complicate".