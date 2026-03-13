Runjaic e la Juve che spaventa: “La più forte con l’Inter. Ha alcuni giocatori che non puoi…”

Runjaic presenta Udinese-Juve: Solet...

Così il tecnico dei friulani in conferenza stampa: “Contro la Juventus servirà una prestazione di altissimo livello per riuscire a conquistare dei punti. È una delle squadre più forti della Serie A e può contare su giocatori di grande qualità, molto abili con il pallone tra i piedi. È una squadra con una forte vocazione offensiva. Finora non siamo mai riusciti a ottenere punti contro la Juventus e per questo vogliamo disputare una grande partita e provare a cambiare questa situazione. Non sarà semplice, ma ci proveremo: il nostro stadio ci sosterrà e ci aspettiamo un’atmosfera fantastica. In difesa, è vero, la situazione non è delle migliori. Per quanto riguarda Solet, vedremo se verrà convocato: di sicuro non potrà partire titolare e, se dovesse essere con noi, potrebbe essere impiegato solo per pochi minuti”.

"L'Atalanta con noi ha speso tanto, poi col Bayern..."

Questa Juventus può essere fermata? Runjaic dice la sua: “Rispettiamo tutti gli avversari e conosciamo bene la loro forza. Per fare punti servirà una prova eccellente. Sappiamo anche che la Juventus ha un suo modo preciso di giocare e che, per le occasioni create, probabilmente meriterebbe più punti in classifica. Se saremo nella nostra giornata migliore, se giocheremo bene e resteremo concentrati fino al fischio finale, potremo dire la nostra anche contro squadre come la Juventus. Lo abbiamo dimostrato anche a Bergamo contro l’Atalanta: hanno speso tantissimo dal punto di vista fisico contro di noi e forse ne hanno risentito anche in Champions League contro il Bayern Monaco. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma a volte la fortuna bisogna andarsela a cercare, ed è proprio quello che vogliamo fare”.