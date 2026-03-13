Runjaic e la Juve che spaventa: “La più forte con l’Inter. Ha alcuni giocatori che non puoi…”

A tutto Kosta Runjaic. Il tecnico dell'Udinese in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro la Juventus. Non sono mancati elogi da parte dell'allenatore tedesco nei confronti dei bianconeri, definendo la squadra di Luciano Spalletti "la più forte della Serie A insieme all'Inter" e riservando grandi complimenti a diversi calciatori juventini. Nonostante questo Runjaic non parte sconfitto, forte anche dell'ultima ottima prova contro l'Atalanta.
Runjaic presenta Udinese-Juve: Solet...
Così il tecnico dei friulani in conferenza stampa: “Contro la Juventus servirà una prestazione di altissimo livello per riuscire a conquistare dei punti. È una delle squadre più forti della Serie A e può contare su giocatori di grande qualità, molto abili con il pallone tra i piedi. È una squadra con una forte vocazione offensiva. Finora non siamo mai riusciti a ottenere punti contro la Juventus e per questo vogliamo disputare una grande partita e provare a cambiare questa situazione. Non sarà semplice, ma ci proveremo: il nostro stadio ci sosterrà e ci aspettiamo un’atmosfera fantastica. In difesa, è vero, la situazione non è delle migliori. Per quanto riguarda Solet, vedremo se verrà convocato: di sicuro non potrà partire titolare e, se dovesse essere con noi, potrebbe essere impiegato solo per pochi minuti”.
"L'Atalanta con noi ha speso tanto, poi col Bayern..."
Questa Juventus può essere fermata? Runjaic dice la sua: “Rispettiamo tutti gli avversari e conosciamo bene la loro forza. Per fare punti servirà una prova eccellente. Sappiamo anche che la Juventus ha un suo modo preciso di giocare e che, per le occasioni create, probabilmente meriterebbe più punti in classifica. Se saremo nella nostra giornata migliore, se giocheremo bene e resteremo concentrati fino al fischio finale, potremo dire la nostra anche contro squadre come la Juventus. Lo abbiamo dimostrato anche a Bergamo contro l’Atalanta: hanno speso tantissimo dal punto di vista fisico contro di noi e forse ne hanno risentito anche in Champions League contro il Bayern Monaco. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma a volte la fortuna bisogna andarsela a cercare, ed è proprio quello che vogliamo fare”.
"Come sta Zaniolo. E Atta..."
Sulle condizioni di Zaniolo e se sente di consigliarlo al Commissario Tecnico dell'Italia Gattuso: “Non lo so, è una decisione che spetta al CT, Gennaro Gattuso. Lui sta bene: ha dovuto recuperare dopo l’infortunio e ritrovare il ritmo partita. In carriera ha subito due interventi importanti e spesso, oltre alla forma fisica, bisogna ritrovare anche quella mentale. Speriamo che domani giochi una grande partita: quando scende in campo dà sempre una mano alla squadra e la trascina, può essere decisivo. Quando è in forma e riesce a vincere i duelli individuali fa davvero la differenza e trasmette energia ai compagni. È un ragazzo molto ambizioso e concentrato, e anche lui desidera tornare in Nazionale”.
Atta è pronto per cominciare dal 1'?: “Sta disputando una buona stagione, la prima completa a questi livelli, quindi è normale che possa avere qualche momento di calo. Ha avuto anche qualche piccolo problema fisico, ma speriamo che domani sia al 100%. Potrebbe partire titolare, anche se non posso garantirlo”.
"Mlacic? Dico che..."
Su Mlacic dopo il rendimento nella sfida con l'Atalanta: domani potrebbe giocare? Runjaic spiega: “Prima di tutto il punto conquistato a Bergamo contro l’Atalanta ce lo siamo meritato. Non so se ha rivisto la partita: noi l’abbiamo analizzata più volte. Abbiamo avuto diverse opportunità per segnare il terzo gol, con Atta e con Kamara, che ha preferito servire un compagno invece di calciare. Le occasioni non sono mancate. Non abbiamo cambiato sistema di gioco, abbiamo semplicemente reagito a una situazione momentanea di difficoltà. Mlacic non ha ancora disputato neppure mezza stagione a livello professionistico e dobbiamo chiederci se sia giusto accelerare troppo i tempi della sua crescita. Inoltre non è facile giocare con un cartellino giallo già preso. Contro l’Atalanta non ha fatto male, ma ha bisogno di tempo per maturare. Domani potrebbe giocare come no”.
Il duello Davis-Bremer
Quanto conterà la mentalità? E il duello tra Davis e Bremer potrebbe essere uno dei più interessanti della partita: “La cosa più importante sarà il lavoro di squadra, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Poi, naturalmente, i singoli possono anche inventare qualcosa fuori dagli schemi. Davis è in un buon momento di forma e domani potrà dare un contributo importante: è bravo a proteggere il pallone, ha velocità e riesce a crearsi spazi quando parte palla al piede. Sono curioso di vedere la sua prestazione. Dobbiamo supportare lui così come Zaniolo, perché abbiamo bisogno della loro qualità nella metà campo avversaria. Gli uno contro uno saranno fondamentali, ma va detto che la Juve ha giocatori come Yildiz che sono difficili da fermare anche con i raddoppi di marcatura. Avremo comunque le nostre opportunità per attaccare e speriamo di riuscire a mettere in difficoltà i bianconeri”.
Le ambizioni del club
Il patron Pozzo ha ribadito la volontà del club di alzare il livello delle ambizioni: “Il futuro è importante, ma lo è ancora di più il presente: bisogna concentrarsi su ciò che accade adesso. Questa conferenza è dedicata alla partita contro la Juventus, quindi non ha senso guardare troppo avanti. L’Udinese Calcio, come società, ha già dimostrato di avere una visione chiara per il futuro, ma in questo momento dobbiamo pensare esclusivamente alla gara che ci aspetta. Sapete bene come funzionano le cose qui: quando c’è qualcosa di ufficiale da comunicare lo facciamo, e in quel momento si può discutere apertamente di tutto”.
"Juve la più forte con l'Inter"
Runjaic è preoccupato da una Juventus che però non sta raccogliendo tutti i punti che ci si aspettava? Il tecnico risponde: “Insieme all’Inter, è la squadra più forte del campionato di Serie A. È una formazione di grande qualità, che fa molta rotazione, attacca con continuità e ha giocatori molto sicuri quando hanno il pallone tra i piedi. Si cercano e si trovano bene in campo, quindi dovremo essere pronti ad affrontarli nel modo giusto. Sarà importante sfruttare tutte le nostre qualità per metterli in difficoltà. Conosciamo il loro modo di giocare e sappiamo che dovremo correre tanto, occupando bene gli spazi. Alcuni giocatori della Juventus che non puoi marcare al 100%. Hanno difensori solidi che sanno anche accompagnare l’azione offensiva e ali come Conceicao capaci di scambiarsi spesso la posizione. A centrocampo, Thuram e Locatelli sono giocatori da nazionale. Noi però dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi: sfruttare la nostra fisicità, mettere in campo tutto quello che abbiamo ed essere coraggiosi. Faremo il massimo per offrire una grande partita”.
"Palle inattive? Con la Juve..."
Le palle inattive sempre più importanti: “Ogni settimana lavoriamo molto sui calci piazzati. Avere giocatori forti di testa sui corner è un vantaggio perché ci permette di segnare di più. Ma possiamo ancora migliorare: non siamo completamente soddisfatti di quanto riusciamo a concretizzare su queste situazioni. Inoltre dobbiamo essere più attenti anche in fase difensiva, perché abbiamo concesso troppi rigori. Zaniolo sta dando un contributo importante: sui calci d’angolo riesce a mettere il pallone esattamente dove vuole. Contro la Juventus anche questo aspetto potrà avere un peso. Non vedo l’ora di scendere in campo: adesso dobbiamo dimostrare tutto sul campo”.
A tutto Kosta Runjaic. Il tecnico dell'Udinese in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro la Juventus. Non sono mancati elogi da parte dell'allenatore tedesco nei confronti dei bianconeri, definendo la squadra di Luciano Spalletti "la più forte della Serie A insieme all'Inter" e riservando grandi complimenti a diversi calciatori juventini. Nonostante questo Runjaic non parte sconfitto, forte anche dell'ultima ottima prova contro l'Atalanta.
Runjaic presenta Udinese-Juve: Solet...
Così il tecnico dei friulani in conferenza stampa: “Contro la Juventus servirà una prestazione di altissimo livello per riuscire a conquistare dei punti. È una delle squadre più forti della Serie A e può contare su giocatori di grande qualità, molto abili con il pallone tra i piedi. È una squadra con una forte vocazione offensiva. Finora non siamo mai riusciti a ottenere punti contro la Juventus e per questo vogliamo disputare una grande partita e provare a cambiare questa situazione. Non sarà semplice, ma ci proveremo: il nostro stadio ci sosterrà e ci aspettiamo un’atmosfera fantastica. In difesa, è vero, la situazione non è delle migliori. Per quanto riguarda Solet, vedremo se verrà convocato: di sicuro non potrà partire titolare e, se dovesse essere con noi, potrebbe essere impiegato solo per pochi minuti”.
"L'Atalanta con noi ha speso tanto, poi col Bayern..."
Questa Juventus può essere fermata? Runjaic dice la sua: “Rispettiamo tutti gli avversari e conosciamo bene la loro forza. Per fare punti servirà una prova eccellente. Sappiamo anche che la Juventus ha un suo modo preciso di giocare e che, per le occasioni create, probabilmente meriterebbe più punti in classifica. Se saremo nella nostra giornata migliore, se giocheremo bene e resteremo concentrati fino al fischio finale, potremo dire la nostra anche contro squadre come la Juventus. Lo abbiamo dimostrato anche a Bergamo contro l’Atalanta: hanno speso tantissimo dal punto di vista fisico contro di noi e forse ne hanno risentito anche in Champions League contro il Bayern Monaco. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma a volte la fortuna bisogna andarsela a cercare, ed è proprio quello che vogliamo fare”.