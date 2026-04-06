Runjaic dopo Udinese-Como: "È un punto guadagnato. Atta? Bisogna avere pazienza"

UDINE - "È un punto guadagnato , il pareggio è il risultato giusto. È stata una grande partita, soprattutto considerando che gli avversari arrivavano da cinque vittorie consecutive. Abbiamo fornito una grande prova tattica, l'avevamo preparata bene anche se giocare alle 12:30 non era facile". Lo dice il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic , ai microfoni di Dazn dopo la partita pareggiata 0-0 contro il Como. "C'era una grande voglia di ottenere il clean sheet e oggi si è visto. Contro queste squadre bisogna giocare con grande coraggio, partendo dalla fase di pressing. Serviva una prestazione di questo tipo e sono contento che i ragazzi siano riusciti a farla", sottolinea l'allenatore bianconero.

La crescita dei giovani

Sulla crescita dei giovani Arrizala e Gueye: "Sono due ragazzi molto talentuosi, che stanno facendo un percorso di crescita molto importante. Stanno cercando di avere sempre maggiore minutaggio, ma hanno bisogno di tempo per apprendere determinati concetti. Atta? Bisogna avere pazienza. Era pronto a giocare partendo dalla panchina anche con la Fiorentina ma non abbiamo voluto rischiare, è stata una scelta precauzionale. Non avrebbe avuto senso rischiare visto che ci sono tante partite ancora da giocare. Il campionato è competitivo, affronteremo avversarie di alto livello. Speriamo di riaverlo con l’Atalanta, ma se non sarà al 100% si aspetterà un’altra gara", spiega Runjaic. Il tecnico ha poi ribadito l'importanza di mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni, evidenziando come la solidità difensiva mostrata al Bluenergy Stadium debba diventare una costante nel cammino dei friulani verso i propri obiettivi stagionali.