Udinese, Runjaic celebra il Friuli: "Una vittoria per l'anniversario del terremoto"

UDINE - Pomeriggio di festa per l' Udinese che torna sia a segnare e vincere in casa. I friulani si sono imposti per 2-0 contro il Torino salendo a quota 47 pèunti (10° posto provvisorio). La soddisfazione di Kosta Runjaic nella conferenza stampa post-partita: "Siamo molto soddisfatti di come abbiamo giocato oggi, contenti per la vittoria per aver celebrato nel modo migliore l'anniversario del terremoto in Friuli. Siamo stati compatti, per tutta la stagione abbiamo dimostrato di esserlo ma a fine stagione el cose stanno andando al loro posto. Tutti sono migliorati mostrando passi in avanti. Abbiamo vinto senza Davis e Karlstrom, oltre agli altri. Questo dimostra che ci sono giocatori in grado di sostituirne altri. Alla fine il Torino ci ha messi sotto pressione ma abbiamo resistito bene, possiamo esserne fieri. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ringraziare per quello che stiamo vivendo, facciamo un lavoro bellissimo e rappresentiamo la regione. È stata una giornata molto bella, da tutti i punti di vista".

L'astinenza dal gol di Zaniolo

L'ex Roma si è visto annullare la rete dell'1-0 dal Var, un digiuno che rposegue da gennaio ma Runjaic è soddisfatto: "Il focus è sulla prestazione della squadra, tutti hanno dato il proprio contributo e anche Zaniolo. Lui vorrebbe dare sempre di più, fornendo gol e assist ed è arrabbiato per non esserci riuscito. Questo dimostra la sua ambizione. E uno di quei giocatori che è difficile da marcare per gli avversari, se rimane sul pezzo prima e poi tornerà al gol. Sono soddisfatto di lui e della sua prestazione. Atta ha corso molto oggi, sprinta molto e affronta molti duelli. Può migliorare solo fornendo prestazioni del genere, andando oltre i propri limiti. Dovrebbe essere a disposizione per la prossima gara".

La prestazione di Miller

Promossa la gara Lennon Miller: "E' un'opinione. Dovrò rivedere la partita, dobbiamo ancora conoscerlo del tutto Miller. E' un ragazzo giovane, che ha bisogno di minutaggio. La priorità sono i risultati, la società e la squadra. Oggi è sceso in campo visti i problemi di Piotrowski e Karlstrom. Miller ha quindi occupato questa posizione sul campo, penso sia stato ordinato, crediamo in lui assolutamente, continuiamo a spingerlo come tutti, compreso Ehizibue che è stato celebrato dai tifosi, un momento bellissimo. A più di 30 anni continua a lavorare duramente per migliorare, anche Kabasele è un grande esempio in tal senso, siamo un bel mix. Adesso ci godiamo il momento, poi penseremo al Cagliari, magari ci sarà Bertola, altrimenti potrebbe scendere in campo Mlacic".