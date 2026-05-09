"Insulti razzisti", Davis furioso a Cagliari contro Dossena e Karlstrom accusa: "Non ho parole"

L' Udinese raggiunge i 50 punti in classifica e rinvia la festa salvezza del Cagliari . I ragazzi di Kosta Runjaic, infatti, espugnano per 2-0 l'Unipol Domus: decidono Buksa e Gueye . Il Cagliari resta fermo a quota 37, con i sardi che ospiteranno il Torino alla Unipol Domus alla prossima giornata; i friulani, invece, riceveranno la Cremonese al Bluenergy Stadium. Al termine della gara ha parlato il numero 8 dell'Udinese, soffermandosi sullo spiacevole episodio andato in scena nel finale: "Siamo molto contenti di essere arrivati a 50 punti. Abbiamo una squadra molto forte, sono onorato di farne parte e di esserne il capitano". A dirlo è il centrocampista dell' Udinese , Jesper Karlstrom , ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta 2-0 contro il Cagliari . "Scontri nel finale? Ci sono stati insulti razzisti, non ho parole. È incredibile che succeda", spiega il calciatore bianconero.

Udinese, vittoria a Cagliari nel caos: cos'è successo

Finale caldissimo a Cagliari. Succede tutto nei minuti di recupero: Davis e i giocatori dell'Udinese richiamano l'attenzione dell'arbitro per qualcosa che sarebbe stato detto forse all'indirizzo dello stesso Davis dal pubblico o da qualche rossoblù. Il direttore di gara ferma il gioco per qualche minuto, si consulta con il Var: sembra tutto regolare. Ma i bianconeri insistono. Davis in particolare è scatenato contro Dossena. E si accende una lunga discussione con altri rossoblù e giocatori dell'Udinese che si intromettono. Alla fine della partita ancora polemiche con i giocatori che vengono a contatto. Ancora Davis irrefrenabile, evidentemente indispettito per qualcosa. Poi l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi da due compagni.

Runjaic: "Qualcosa è successo, ne parleremo quando..."

"Non so cosa sia successo, ma qualcosa è successo: non è il caso di entrare nei dettagli. So solo che era una bella partita e che il finale non è stato bello: ne parleremo quando saremo tutti più tranquilli". L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic commenta così il finale pieno di tensione alla Domus: "Non ho parlato con Davis, ma posso solo dire che è un ragazzo fantastico".

Sulla partita idee molto chiare: "Non era facile vincere contro una squadra che ha battuto l'Atalanta e che ha fatto bene contro il Bologna. Tutti e due abbiamo provato a vincere la partita. Siamo partiti male, ma poi siamo cresciuti nella nel corso della partita: siamo davvero contenti per questo risultato."

Pisacane sul finale: "Mi hanno detto che non è successo nulla"

Festa salvezza saltata, per adesso, ma Fabio Pisacane promuove il Cagliari: "Abbiamo fatto bene per settanta minuti - dice il tecnico - e tirato ventitré volte, ma l'Udinese è una squadra che anche fuori casa ha raggiunto ottimi risultati. Con un po' di fortuna e precisione il risultato sarebbe potuto essere un altro. La squadra ha fatto bene: ripensando alla partita le occasioni sono state tante. Cerchiamo di vedere delle cose buone anche se il risultato non ci piace: ora non facciamo calcoli stiamo calmi e facciamo più punti possibili". Sul finale incandescente Pisacane afferma: "Ho parlato con Alberto (Dossena, ndr) e con i compagni: mi hanno detto che non è successo nulla e che sono cose di campo. Si sono giusto un po' 'sportellati'. Credo ciecamente in Alberto come uomo".