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Udinese, stagione finita per Zaniolo: salta il Napoli. E ora si decide sul futuro

Le sorti del giocatore, attualmente in prestito, saranno decise nelle prossime settimane. L'annata positiva ha infatti rivalutato notevolmente il valore del calciatore
1 min
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Nicolò Zaniolo, a causa di una lombalgia, dovrà rimanere fermo 15 giorni. Lo ha reso noto l'Udinese sui propri canali ufficiali. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo ma non recupererà in tempo per disputare le ultime gare del campionato. Salterà la sfida interna di domani sera con la Cremonese e l'ultima gara dell'anno, la trasferta al Maradona contro il Napoli. Il futuro del giocatore, attualmente in prestito, sarà deciso nelle prossime settimane: l'Udinese dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto, per una decina di milioni di euro, dal Galatasaray.

Zaniolo-Udinese: il futuro

Considerato l'ingaggio del fantasista - secondo quanto filtrato 2,75 milioni di euro netti a stagione - totalmente al di fuori dei parametri del club friulano (che quest'anno ha beneficiato di un sostanzioso aiuto proprio da parte dei campioni di Turchia), bisognerà anche decidere se trattenerlo, ridiscutendo cifre e durata del contratto o rivenderlo a qualche società ambiziosa: l'annata molto positiva a Udine ha infatti rivalutato notevolmente il valore del calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

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