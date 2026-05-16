Udinese, stagione finita per Zaniolo: salta il Napoli. E ora si decide sul futuro

Nicolò Zaniolo, a causa di una lombalgia, dovrà rimanere fermo 15 giorni. Lo ha reso noto l'Udinese sui propri canali ufficiali. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo ma non recupererà in tempo per disputare le ultime gare del campionato. Salterà la sfida interna di domani sera con la Cremonese e l'ultima gara dell'anno, la trasferta al Maradona contro il Napoli. Il futuro del giocatore, attualmente in prestito, sarà deciso nelle prossime settimane: l'Udinese dovrà decidere se esercitare il diritto di riscatto, per una decina di milioni di euro, dal Galatasaray.