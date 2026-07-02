Juve, senti Collavino su Zaniolo: "Si sta lavorando in una direzione. C'è volontà..."

La stagione di Nicolò Zaniolo con l'Udinese di Runjaic ha riacceso i riflettori sul talento del numero 10 bianconero. L'ex Roma e Galatasaray è attualmente sotto contratto con i friulani, ma sul futuro regna sovrana l'incertezza. Ad eliminare parzialmente i punti di domanda da quella che sarà la prossima destinazione del talento azzurro è stato il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino, il quale ha commentato così la situazione attuale che vede protagonista Zaniolo: "Stiamo ragionando e parlando, c'è la volontà da entrambe le parti di trovare un punto d'incontro e si sta lavorando proprio in quella direzione".