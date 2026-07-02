Juve, senti Collavino su Zaniolo: "Si sta lavorando in una direzione. C'è volontà..."

La stagione di Nicolò Zaniolo con l'Udinese di Runjaic ha riacceso i riflettori sul talento del numero 10 bianconero. L'ex Roma e Galatasaray è attualmente sotto contratto con i friulani, ma sul futuro regna sovrana l'incertezza. Ad eliminare parzialmente i punti di domanda da quella che sarà la prossima destinazione del talento azzurro è stato il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino, il quale ha commentato così la situazione attuale che vede protagonista Zaniolo: "Stiamo ragionando e parlando, c'è la volontà da entrambe le parti di trovare un punto d'incontro e si sta lavorando proprio in quella direzione".
Zaniolo, resti o vai via? E la Juventus...
Il punto d'incontro tra il numero 10 e l'Udinese potrebbe essere ostacolato dall'interesse di altri club di Serie A. Su Zaniolo resta vivo infatti l'interesse di numerosi club, su tutti quello di alcune delle squadre più blasonate del campionato italiano. La Juventus di Luciano Spalletti è un'opzione, ma non è l'unica al servizio dell calciatore dell'Udinese. Nelle ultime ore avrebbero sondato il terreno anche la Lazio di Gattuso ed il Milan dell'ex United Amorim. Insomma, i possibili scenari a disposizione di Zaniolo sono molteplici, ma l'Udinese farà di tutto per provare a trattenere l'attuale numero 10 bianconero ad Udine.