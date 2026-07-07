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Zaniolo, trovato l'accordo con l'Udinese per il rinnovo del contratto: i dettagli

Dopo l'incontro in mattinata le parti raggiungono l'intesa definitiva per la conferma dell'attaccante in Friuli
2 min
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Zaniolo, trovato l'accordo con l'Udinese per il rinnovo del contratto: i dettagli© f gaetano-ag aldo liverani sas
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Il futuro di Nicolò Zaniolo è stato uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane del mercato estivo. Dopo il riscatto definitivo dal Galatasaray, l’Udinese ha lavorato per trovare l’intesa con il giocatore sul nuovo contratto. Nel frattempo, sul talento classe 1999 si era registrato anche il forte interesse della Juventus, pronta a inserirsi nella trattativa. Il confronto tra le parti è però proseguito fino alla fumata bianca. Alla fine, Zaniolo continuerà la sua avventura con la maglia bianconera dei friulani.

Zaniolo resta all’Udinese: trovato l’accordo sul rinnovo

Dopo l’ultimo incontro andato in scena nella giornata di martedì 7 luglio, Udinese e Zaniolo hanno raggiunto l’intesa definitiva per il rinnovo del contratto. L’attaccante ha scelto di proseguire il proprio percorso a Udine, dove ha già vissuto una stagione positiva dopo il trasferimento dal Galatasaray. Il club friulano ha esercitato il diritto di riscatto, ma mancava ancora l’accordo economico con il calciatore.

Nelle scorse settimane la Juventus ha provato a inserirsi nei dialoghi con l’entourage del giocatore, valutando anche l’ipotesi di alcune contropartite tecniche per l’Udinese, tra cui Adzic e Cabal. La trattativa, però, non ha avuto sviluppi concreti e il club friulano ha chiuso l’intesa. Zaniolo firmerà un contratto triennale da circa 1,8 milioni di euro a stagione. La firma è attesa in serata, con l’attaccante pronto a restare protagonista a Udine. 

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