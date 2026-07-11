Zaniolo non si allena, tensione Udinese: cosa succede e gli occhi mercato della Juve

Nicolò Zaniolo non si sta allenando con l' Udinese . La squadra bianconera ha iniziato da pochi giorni il ritiro estivo agli ordini di Kosta Runjaić al centro sportivo Dino Bruseschi, prima di partire per la parte più importante, che si svolgerà nel Tirolo Orientale, più precisamente a Lienz . In questi primi giorni, tuttavia, l'ex Roma e Galatasaray non si è visto nonostante a inizio settimana fosse stato raggiunto l' accordo economico per il rinnovo del contratto . E la Juventus , da sempre estimatrice del classe 1999, osserva interessata.

Zaniolo non si allena con l'Udinese

Dopo il riscatto dal Galatasaray arrivato entro il trenta giugno scorso, Udinese e Zaniolo aveva raggiunto l'accordo per il prolungamento, con lo stipendio che sarebbe passato da 1.2 milioni a 1.8 milioni. A distanza di qualche giorno, alcune questioni burocratiche non sarebbero ancora state risolte. Per questo motivo, il trequartista avrebbe presentato un certificato medico, a causa di presunti problemi di salute accusati nei giorni scorsi.

A rivelarlo è Sky Sport, che sottolinea come Zaniolo non si sia ancora vista al centro Bruseschi per gli allenamenti con il resto dei compagni. Una mossa che potrebbe alimentare il clima di tensione con l'Udinese, che ancora non ha preso una posizione ufficiale.

La Juve osserva interessata

La Juventus, non è una novità, segue con attenzione Nicolò Zaniolo. Nei giorni scorsi, i bianconeri hanno contatto l'agente del trequartista, Claudio Vigorelli. Una chiamata esplorativa per sondarne l'eventuale disponibilità, anche se in questo momento Zaniolo non rappresenterebbe una priorità per Giovanni Carnevali e Marco Ottolini.

Nella scorsa stagione, il classe 1999 si è rilanciato con la squadra allenata da Kosta Runjaić. In trentadue partite, il trequartista ha segnato cinque gol e fornito altrettanti assist. Un gol era arrivato anche nella sfida dell'Allianz Stadium del 29 ottobre del 2025, all'indomani dell'esonero di Igor Tudor e con il traghettatore Massimo Brambilla in panchina.

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