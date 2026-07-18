Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Udinese, solo un pari contro l'Istra: Piotrowski e Gueye rimontano il doppio svantaggio

La prima amichevole estiva dei bianconeri si conclude in parità. Il prossimo test degli uomini di Runjaic sarà con lo Swansea
2 min
UdineseistraAmichevole
Udinese, solo un pari contro l'Istra: Piotrowski e Gueye rimontano il doppio svantaggio© FOTO MOSCA
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

La prima amichevole dell'Udinese 2026/27 termina in parità. Al centro sportivo Bruseschi i bianconeri affrontano l'Istra 1961, squadra della massima serie croata che inizierà il suo campionato fra meno di due settimane, mostrando carattere nella rimonta finale e traendo indicazioni preziose per il resto della preparazione. Il match si apre con il vantaggio dell'Istra alla prima occasione utile, firmato di testa da Kablar su calcio d'angolo. Poi nel secondo tempo gli ospiti raddoppiano con Jaganjac. La partita cambia destino a 5' dalla fine, con due reti bianconere in rapida successione: prima Piotrowski insacca con una bella rovesciata, poi Vinciati raccoglie la torre di Gueye e scarica una potente conclusione sotto la traversa.

I prossimi impegni dell'Udinese di Runjaic

Finisce quindi in parità l'esordio stagionale degli uomini di Runjaic, che dal 22 luglio saranno impegnati nel ritiro di Lienz. Nel frattempo i bianconeri hanno chiuso per l'arrivo di Vojvoda, la cui ufficialità dell'arrivo in bianconero è arrivata nel pomeriggio. I prossimi impegni dell'Udinese saranno quelli contro lo Swansea il prossimo 24 luglio e quella del 28 contro l'Al-Ahli Dubai. La squadra di Runjaic concluderà il suo precampionato con la "Friuli Venezia Giulia Cup" in cui affronterà il Barcellona di Flick ed il Nottingham Forrest. Due test molto importanti in vista della prima di campionato contro il Como, che si disputerà il prossimo 22 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS