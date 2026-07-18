Udinese, solo un pari contro l'Istra: Piotrowski e Gueye rimontano il doppio svantaggio

La prima amichevole dell' Udinese 2026/27 termina in parità. Al centro sportivo Bruseschi i bianconeri affrontano l' Istra 1961 , squadra della massima serie croata che inizierà il suo campionato fra meno di due settimane, mostrando carattere nella rimonta finale e traendo indicazioni preziose per il resto della preparazione. Il match si apre con il vantaggio dell'Istra alla prima occasione utile, firmato di testa da Kablar su calcio d'angolo. Poi nel secondo tempo gli ospiti raddoppiano con Jaganjac . La partita cambia destino a 5' dalla fine, con due reti bianconere in rapida successione: prima Piotrowski insacca con una bella rovesciata , poi Vinciati raccoglie la torre di Gueye e scarica una potente conclusione sotto la traversa.

I prossimi impegni dell'Udinese di Runjaic

Finisce quindi in parità l'esordio stagionale degli uomini di Runjaic, che dal 22 luglio saranno impegnati nel ritiro di Lienz. Nel frattempo i bianconeri hanno chiuso per l'arrivo di Vojvoda, la cui ufficialità dell'arrivo in bianconero è arrivata nel pomeriggio. I prossimi impegni dell'Udinese saranno quelli contro lo Swansea il prossimo 24 luglio e quella del 28 contro l'Al-Ahli Dubai. La squadra di Runjaic concluderà il suo precampionato con la "Friuli Venezia Giulia Cup" in cui affronterà il Barcellona di Flick ed il Nottingham Forrest. Due test molto importanti in vista della prima di campionato contro il Como, che si disputerà il prossimo 22 agosto.