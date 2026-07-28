Udinese ko contro lo Shabab Al-Ahli: Davis sbaglia un rigore

La cronaca del match

Gli emiratini tengono maggiormente la palla, ma i bianconeri chiudono bene gli spazi, finché Guilherme Bala si libera sulla sinistra e serve con un cross basso Mateusão, che sul primo palo firma il vantaggio avversario al 17’. Poco prima della mezz’ora Ekkelenkamp guadagna un calcio di rigore, che però Matheus Donelli para a Davis, evitando anche il gol sulla respinta. Nella ripresa l’Udinese rientra in campo tenendo in mano di più il gioco e provando ad alzare la pressione sugli avversari, che però trovano il 2-0 all’ora di gioco con Adil, dopo il recupero palla e l’assist di Azmoun. A un quarto d’ora dalla fine la pressione bianconera porta i suoi frutti e Buksa dimezza lo svantaggio su un pallone recuperato vicino all'area avversaria. La formazione di Kosta Runjaic, che farà il proprio esordio ufficiale il 15 agosto alle 18.30 in casa contro il Padova nel primo turno di Coppa Italia, tornerà in campo nel fine settimana per il doppio impegno contro Mainz e Trabzonspor.