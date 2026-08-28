Runjaic, mea culpa su Zaniolo: "L'ho impiegato troppo". Poi il verdetto su Solet

"La stagione scorsa appartiene al passato, ma vogliamo affrontare questa con la stessa energia e mentalità. Tutte le squadre in Serie A sono insidiose e motivate. Domani mi aspetto una gara complicata, il Monza ci attaccherà uomo su uomo e a tutto campo. Hanno reso la vita difficile all'Inter soprattutto nella prima metà della gara. Dobbiamo sfruttare i nostri punti di forza, fornire belle prestazioni e ottenere risultati soprattutto in casa. Ma dobbiamo mostrare una buona personalità sia in casa sia in trasferta. Vogliamo far di tutto per portare via punti da Monza". Questo l'auspicio di Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della prima trasferta della sua Udinese in campionato contro il Monza.

Assente Zaniolo, lo sostituirà Unai Gomez Quanto agli infortunati, "perdiamo un talento come Palma, che ha avuto questo fastidio muscolare, ma la speranza è di riaverlo già in un paio di settimane. Forse Zaniolo l'ho fatto giocare un po' troppo, è un giocatore che ci servirà molto quest'anno e ci dispiace per queste assenze. Non sono ovviamente contento di avere questi due infortuni, però siamo una squadra con un'identità forte, siamo in grado di gestire questo tipo di momenti. Davis ci sarà, ha fatto una buona settimana ed è motivato, ci ha mostrato voglia di tornare in campo. Non vede l'ora di poter dare il proprio contributo domani sul campo". Al posto del fantasista italiano giocherà il neo acquisto Unai Gomez: "Domani tocca a lui - ha confermato il mister dei friulani -. Chiaramente ha bisogno ancora di tempo per adattarsi del tutto, però già domani ci sarà un primo test. Non so se avrà 90 minuti, però partirà dall'inizio. In difesa, invece, nella prima partita abbiamo giocato con Abankwah, Palma e Solet. Dobbiamo cambiare qualcosa e devo dire che Ebosse ha offerto una prestazione ordinata, ma ci sono comunque anche Bertola, Goglichidze e Mlacic".

"Puntellare la rosa? Non avrei nulla in contrario" C'è spazio anche per il calciomercato: "Solet è ancora qui e sono molto contento che sia qui, è una bella notizia e ovviamente spero che non parta. Solet vorrebbe giocare per obiettivi molto ambiziosi ed è giusto, anche io come allenatore sono ambizioso, bisogna sempre porsi grandi obiettivi. L'anno scorso ha fatto una grande stagione, è un giocatore importante per noi, è veloce, difende bene e ha tecnica, è un giocatore che non disdegna neanche il gioco a centrocampo. Per noi sarebbe importante tenerlo per un'altra stagione". Runjaic si aspetta qualche innesto, soprattutto in avanti: "Ogni allenatore vuole più scelta, per poter avere concorrenza, gestire i carichi e mantenere alta la tensione - conclude -. Non avrei nulla in contrario se si puntellasse ancora la rosa. Vedremo se ci saranno dei movimenti. Ho un ottimo staff e sono soddisfatto già dalla situazione attuale".